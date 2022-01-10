Официально: КХЛ не остановит сезон из-за вспышки коронавируса

Сегодня на оперативном совещании руководства КХЛ было решено не приостанавливать регулярный чемпионат на фоне вспышки коронавируса в четырех клубах лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

«По его итогам было принято решение об отмене матча №579 "Авангард" - "Салават Юлаев", который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды). О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, Лига примет решение дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельно подчеркивается, что клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть, а матчи команд, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее).

Завтра КХЛ проведет совещание с клубами лиги об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

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