Официально: форвард Коваленко покинул «Ак Барс» и перешел в «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко покинул казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

«Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в заявлении.

Сообщается, что следующим клубом 22-летнего хоккеиста станет нижегородское «Торпедо», а «Ак Барс» получит за нападающего денежную компенсацию.

Напомним, в минувшем сезоне Коваленко принял участие в 35 встречах Континентальной хоккейной лиги за «Ак Барс», в которых забросил 6 шайб и отдал 9 результативную передачу, суммарно набрав 15 очков.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» покинул второй бомбардир команды сезона 2021/22 американец Стивен Кэмпфер.