news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
26 мая 2022  11:09
Дамир Садриев

Официально: форвард Коваленко покинул «Ак Барс» и перешел в «Торпедо»

news_top_970_100

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко покинул казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

«Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в заявлении.

Сообщается, что следующим клубом 22-летнего хоккеиста станет нижегородское «Торпедо», а «Ак Барс» получит за нападающего денежную компенсацию.

Напомним, в минувшем сезоне Коваленко принял участие в 35 встречах Континентальной хоккейной лиги за «Ак Барс», в которых забросил 6 шайб и отдал 9 результативную передачу, суммарно набрав 15 очков.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» покинул второй бомбардир команды сезона 2021/22 американец Стивен Кэмпфер.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100