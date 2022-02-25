Официально: Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене Гран-при России – 2022. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации в своем твиттере.

«Чемпионат мира ФИА Формулы-1 посещает страны по всему миру с позитивным настроем объединять людей и нации. Мы с грустью наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам сторон, проведение Гран-при в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало также известно, что УЕФА официально перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.