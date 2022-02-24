Официально: чемпионат Украины по футболу остановлен из-за военного положения в стране

Футбольный чемпионат Украины приостановлен, сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги. Причиной называется военное положение на Украине.

Отметим, что по итогам 18-ти туров в таблице УПЛ лидирует донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» на втором месте, тройку лидеров замыкает «Днепр-1»

О введении военного положения в стране сегодня заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к российскому Президенту Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Сегодня утром Президент РФ объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.