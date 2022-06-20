Официально: Бердыев стал главным тренером иранского «Трактора»

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тебриза.

Стоит отметить, что помимо поста главного тренера, 69-летний специалист будет также исполнять обязанности технического директора клуба.

Напомним, в нынешнее межсезонье Бердыев покинул «Кайрат». Вместе со специалистом казахстанский клуб покинули также его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал».