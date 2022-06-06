Источник: Курбан Бердыев покинул «Кайрат» и возглавил тульский «Арсенал»

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев официально покинул казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает пресс-служба алматинцев.

Отмечается, что клуб и специалист достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Вместе с Бердыевым «Кайрат» покинули также его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Кроме того, по информации Спорт.Радар.kz, Бердыев со своим тренерским штабом возглавил тульский «Арсенал», который по итогам сезона-2021/22 вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск».