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Спорт
6 июня 2022  14:34
Дамир Садриев

Источник: Курбан Бердыев покинул «Кайрат» и возглавил тульский «Арсенал»

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Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев официально покинул казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает пресс-служба алматинцев. 

Отмечается, что клуб и специалист достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Вместе с Бердыевым «Кайрат» покинули также его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Кроме того, по информации Спорт.Радар.kz, Бердыев со своим тренерским штабом возглавил тульский «Арсенал», который по итогам сезона-2021/22 вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск».

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