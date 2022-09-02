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Ру Тат
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Спорт
2 сентября 2022  18:01

Официально: Алан Дзагоев стал футболистом «Рубина»

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что соглашение 32-летнего футболиста с «Рубином» рассчитано на один год.

Напомним, в мае 2022 года Дзагоев и ЦСКА договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника в составе армейского клуба 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах. В общей сложности хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Стоит отметить, что Дзагоев неоднократно выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в ЦСКА и сборной России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о воссоединении Дзагоева и Слуцкого в «Рубине».

#футбол #фк рубин #алан дзагоев
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