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Спорт
20 мая 2022  11:52
Артур Халилуллов

«Ак Барс» потерял одну позицию в рейтинге клубов КХЛ

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КХЛ опубликовала обновленный рейтинг деятельности клубов за три прошедших сезона. Лучшей командой по итогам прошедшего сезона стал «Йокерит». Наибольший рост показали «Металлург», «Северсталь» и «Трактор».

«Ак Барс» опустился в рейтинге с пятого на шестое место. Казанский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4). По итогам сезона в отставку был отправлен Дмитрий Квартальнов и весь его тренерский штаб.

Уфимский «Салават Юлаев» остался на седьмой, а нижнекамский «Нефтехимик» остался на 18-м месте.

Отметим, что лидер рейтинга – финский «Йокерит» официально вышел из состава участников КХЛ по политическим причинам.

 

Фото: Официальный сайт КХЛ

В ноябре 2021 года Советом директоров Лиги была принята новая методология расчета рейтинга, включившая в себя такие параметры как стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ.

#кхл #хоккей #Ак барс #салават юлаев
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