«Ак Барс» объявил о возвращении в клуб Василия Токранова

Защитник Василий Токранов подписал контракт на два года с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний воспитанник татарстанского хоккея последние четыре сезона провел в питерском СКА. В минувшем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 16-ти матчах за клуб из Северной столицы.

Всего в КХЛ защитник сыграл 432 матча, набрав 136 (36+100) очков при показателе полезности «+45».

Напомним, уроженец Альметьевска является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2018).

Стоит отметить, что Токранов является уже пятым новичком казанского клуба в это межсезонье. Ранее ряды «барсов» пополнили защитники Динар Хафизуллин и Вячеслав Войнов, а также нападающие Вадим Шипачев и Кирилл Семенов.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором расставила звездных новичков «Ак Барса» по пятеркам команды и выявила кадровый недобор.