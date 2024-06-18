Офицер-контрактник из Татарстана: «Нашим бойцам нужна поддержка, чтобы приблизить Победу»

«Что-то щелкнуло, решил, что должен встать на защиту Отечества»

Был в Сирии дважды и получил серьезное ранение на СВО. Он бывал в разных опасных ситуациях, но каждый раз находил спасение. Его позывной – Феникс, что значит «возрожденный из пепла». Может быть, именно эта мифическая птица стала его оберегом. Офицер ВДВ сейчас в Казани в отпуске, ждет исключения из списков части. Уже уволен, но еще не исключен. Именно травма, полученная в бою, стала причиной, по которой службу пришлось оставить.

«Мне с детства очень нравилась военная форма. Я рос на советских фильмах, таких как “Патриот” и “Офицеры”. Потом были “Грозовые ворота” про чеченскую военную кампанию. Что-то щелкнуло, решил, что должен встать на защиту Отечества, стать офицером», – рассказывает он.

Феникс говорит, что он единственный из своей семьи, кто стал профессиональным военным.

«В моем роду деды по отцовской и материнской линии участвовали в Великой Отечественной войне, выполняли свой воинский долг. К счастью, живыми вернулись домой, ранеными, но живыми. Когда были тяжелые ситуации в боях, я всегда вспоминал их и ставил себе в пример. Это очень поднимало боевой дух», – поделился офицер.

Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и подписал контракт. Службу Феникса спокойной не назовешь – множественные командировки, две из них в Сирии, не давали его семье расслабиться. Дома офицера ждали жена и двое сыновей.

«Своих героев мы должны воспитывать с детства»

В середине марта 2022 года, выполняя боевую задачу в зоне СВО, Феникс попал под обстрел, получил осколочное ранение лица и едва не остался без глаза. Врачи долгое время боролись за его зрение, и эта борьба увенчалась успехом. До декабря офицер проходил реабилитацию, потом снова отправился на передовую. Два месяца на передовой, и боевая рана снова дала о себе знать.

«Сейчас мне хочется кардинально все поменять – буду заниматься патриотическим воспитанием молодежи, будем готовить молодое пополнение. История пишется на наших глазах, поэтому я считаю, что подрастающему поколению нужно уделять особое внимание – нашим детям, подросткам, молодым людям, которым предстоит служить в армии. Своих героев мы должны воспитывать с детства», – поделился Феникс.

В настоящее время офицер начал заниматься этим вопросом с председателем Союза ветеранов СВО Татарстана Евгением Жемковым. Для этого он проходит переподготовку в Казанском танковом училище.

Сыновьям Феникс с малых лет прививает любовь к Родине. Рассказывает, что в школе они вместе с одноклассниками пишут письма бойцам, стараются морально поддерживать их.

«Недавно на урок к одному из сыновей пришел участник СВО, он получил письма от детей и решил лично их поблагодарить. Он рассказал, что они не напрасно пишут, все письма доходят до солдат. Детям было очень приятно, сын домой пришел такой довольный, сказал, что будет еще обязательно писать, и даже рисунок нарисовал», – рассказывает Феникс.

«Старики вынуждены были работать охранниками, чтобы заработать на еду»

Офицер поделился, что, находясь в зоне СВО, ему довелось побеседовать с мирными жителями, которые живут на освобожденных территориях.

«Политическая агитация там проводилась всесильно и поголовно. Молодое поколение, что юноши, что девушки, не осознавали того, что происходит. У них полностью промыты мозги, а те люди, которым довелось жить при Советском Союзе, понимают разницу: как они жили, как дружили семьями, селами, жили в составе великой страны, ездили в гости друг к другу и что стало теперь», – говорит Феникс.

Побывав на освобожденных территориях, офицер увидел, как плохо жили люди при украинской власти.

«Та великая Украина, которая осталась после распада Советского Союза, – на нее без слез не взглянешь. Деревни разрушены, почтовые отделения закрыты, магазинов нет. Один магазин на пять населенных пунктов, и добраться до него не так легко. Сейчас там идет дискриминация и преследование русскоязычного населения. Вплоть до того, что бабушкам и дедушкам не выплачивают пенсию, потому что они всю свою жизнь работали в России, в СССР, а на момент выхода на заслуженный отдых оказались на территории Украины. И государство посчитало, что раз они работали на другую страну, то они не достойны пенсии. И вот 80-90-летние старики вынуждены работать охранниками или уборщиками, чтобы заработать себе на пропитание», – рассказывает он.

Встречали российских военных по-разному: кто-то плакал – это были слезы радости, люди были счастливы, что наконец-то у них появилась возможность жить по-человечески, а кто-то – боялся, вспоминает офицер.

«Но страх длился от одного до трех дней. Им настолько сильно промыли мозги – их пугали, что когда придут российские войска, они будут убивать, насиловать. Но вскоре люди понимали, что мы их не трогаем и, наоборот, помогаем: кому сигарету, кому сухпайек дадим. Люди становились более открытыми, шли душевные разговоры, делились чем-то наболевшим», – рассказывает он.

Но были и те, кто так и не понял, что происходит.

«Кто-то сразу уехал – их никто не держал, никто не препятствовал. Но и среди тех, кто остался, были наводчики и докладчики, своего рода стукачи. Они передавали ВСУ наши координаты, количество нашей техники и бойцов. Но с такими работают отдельные структуры», – отметил Феникс.

«С первых дней на фронт прибывали добровольцы, патриоты, им было неважно, сколько им платят»

Для тех, кто находится в раздумьях: подписать контракт или остаться дома, Феникс советует в первую очередь подумать о будущем.

«Контрактная служба – это личный выбор каждого. Принуждать, как это делает Украина, я думаю, будет неправильно. С самых первых дней к нам на фронт прибывали добровольцы – патриоты своей страны, им было неважно, сколько им платят, потому что это был их выбор, основанный на решении защищать свою Родину. Мужчина испокон веков был добытчик, защитник и воин. Наши ребята справляются со своей задачей, и было бы здорово, если бы их поддержали и другие мужчины», – считает Феникс.

Он говорит, что идут служить и представительницы слабого пола.

«Наши ряды часто пополняют девушки – раньше это были медицинские работники, связисты, а теперь и рядовые бойцы. Порой на них даже мужчины равняются», – говорит Феникс.

Именно сейчас настал тот момент, когда Родина нуждается в поддержке патриотов, подчеркивает он.

«Нужно как можно сильнее поддерживать друг друга – для того, чтобы победить, для того, чтобы справедливость восторжествовала и мужья, отцы и сыновья скорее вернулись в свои семьи, к своим родным», – подчеркнул офицер.

«Очень важно чувствовать поддержку, знать, что тебя ждут, что о тебе не забыли»

Он отметил, что руководство нашей страны ведет правильную политику, что на передовой, что в тылу – на военных заводах и в гражданской промышленности идет рост и укрепление. Не забывают и о воспитании молодежи, и о бойцах, находящихся в госпиталях и на реабилитации.

«Открыты союзы и фонды поддержки участников специальной военной операции и их семей. Одной из таких организаций является Союз ветеранов СВО по Республике Татарстан. Ежедневно проводятся работы по совершенствованию благ ветеранов и их семей. Государство поддерживает материально и морально. Работают госпитали, предоставляется санаторно-курортное лечение, выплачиваются страховки и денежные компенсации», – говорит Феникс.

Феникс передал спасибо тем неравнодушным людям, которые помогают и поддерживают ребят, находящихся в окопах на передовой.

«Очень важно чувствовать поддержку. Знать, что тебя ждут, что о тебе не забыли. Бойцу важно знать, что его семья не будет брошена, пока он находится на передовой. Мне было очень приятно, когда мне жена рассказала, что ей казанское предприятие выдало материальную помощь, что детям дали проездные и кормят бесплатно в школе. Нам периодически выдают билеты для посещения цирка, музея, театров и других развлекательных мероприятий. Даже в игровые и развлекательные комплексы бесплатно пропускают. Летний отдых для моих сыновей тоже будет бесплатным», – поделился участник СВО.