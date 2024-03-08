«Я благодарна Всевышнему, что дал нам шанс»: жена офицера о том, как ждала мужа с СВО

Наша героиня – жена офицера. И она, и ее супруг родились в Татарстане, но служить ему выпало в другом регионе страны

Фото предоставлено героем публикации

«Познакомились, четыре месяца переписывались и поженились»

Наша героиня – жена офицера. И она, и ее супруг родились в Татарстане, но служить ему выпало в другом регионе страны. Несмотря на все то, что выпало на ее долю, она ни о чем не жалеет и говорит, что если бы вернулась в отправную точку их отношений с мужем, снова сказала бы ему «да».

В этой истории все имена изменены, так как главная ее героиня – жена действующего офицера ВДВ.

«Его позывной Феникс, то есть возрожденный из пепла. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Наверное, позывной стал его талисманом», – рассказывает Екатерина.

Екатерина и Александр познакомились в 2011 году – четыре месяца переписывались, а потом поженились.

«Я снимала квартиру вместе с подругой в Казани, и она в 20 лет вышла замуж за военного. Все подружки ей говорили: “Так рано вышла замуж, да еще и за военного, – будешь по гарнизонам мотаться”. Не прошло и двух лет, я повторила ее судьбу – тоже в 20 лет вышла замуж за военного», – вспоминает Екатерина.

Александр служил вместе с мужем подруги Екатерины, он нашел ее в социальных сетях и начал ей писать.

«Когда он первый раз добавился ко мне в друзья, я отклонила заявку. Через время он снова предпринял попытку, видимо, тогда я была в лучшем настроении, добавила его. Это был конец августа. Мы начали общаться, обменивались ММSками, общались по Skype», – поделилась она.

Екатерина признается, что тогда не воспринимала все происходящее всерьез. Тем более была наслышана от подруги об особенностях жизни с военным.

«Он начал шутить, что приедет, заберет меня и женится, я все это воспринимала как шуточки. В итоге он и правда приехал. Это было 26 декабря, мы впервые встретились. И уже под Новый год он сделал мне предложение. Я шутливо ответила: “Посмотрим, что скажет мой папа”. Саша был настроен серьезно – он пошел просить моей руки у родителей», – смеется она.

Тогда Екатерине было 19 лет, а Александру 23 года. Родители девушки против не были, видели, насколько серьезно настроен парень.

«Я до сих пор в шоке, как меня родители отпустили, выдали замуж. 23 января мы сыграли свадьбу. Так я стала офицерской женой, и мы уехали на другой конец страны в его войсковую часть», – говорит Екатерина.

Молодожены получили служебное жилье, через год у них родился первенец, а через три года – второй сын.

Екатерина и Александр познакомились в 2011 году – четыре месяца переписывались, а потом поженились Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Естественно, мне не хватало мужчины рядом, но, как говорят военные, это все во благо семьи»

«Жизнь жены офицера тяжелая. Он с утра до вечера пропадает на службе, он всегда безумно любил свою работу, а я целыми днями сидела дома одна, как и любая офицерская жена. На нас, женах, весь быт, дети и так далее. Офицерские жены привыкли рассчитывать только на самих себя, хотя у меня были подружки, какая-то опора, с кем можно пообщаться. Естественно, мне не хватало мужчины рядом, но, как говорят военные, это все во благо семьи. Муж всегда говорил: служить Отечеству – это очень престижная профессия», – поделилась она.

Когда у Александра случались редкие выходные, семья выбиралась в город за покупками или погулять.

«Для нас был праздник “выцепить папу”. Поскольку родных рядом не было и детей не с кем было оставить, мы повсюду возили их с собой. И в кино, и в театр, и в музеи. Нашим любимым местом был музей-заповедник, где можно было и в контактный зоопарк сходить, и в кафе посидеть. Это были редкие уютные семейные вечера. Саша пытался всегда найти время для нас, даже если был суперуставшим. Сейчас я даже скучаю по тем временам», – говорит она.

За границу семья не выезжала ни разу – выезд для них был ограничен, но это их никогда не расстраивало. Говорят, что в России есть масса красивых мест, где им удалось побывать, к примеру, они несколько ездили на Байкал.

Несмотря на все вышеперечисленное, Екатерина говорит, что офицеры – идеальные мужья.

«Наверное, это от того, что мы редко видим их и времени на споры или скандалы просто нет. Вот сейчас мы видимся чаще, и для меня это так непривычно! Потому что раньше я видела его только утром, когда он уходил на работу, и вечером, когда возвращался, иногда это случалось глубоко за полночь. К тому же он периодически уезжал то в командировки, то на учения. В общем, виделись мы не часто», – рассказывает Екатерина.

Есть и другие секреты счастливой супружеской жизни, с улыбкой рассказывает супруга офицера.

«Военные все-таки обучены порядку: они умеют готовить, сами себя обслуживать, заправлять идеально постель. По сути, им жена и не нужна. Может быть, только для любви, поддержания семейного очага и продолжения рода. А так они в основном мужчины-офицеры очень самостоятельные», – утверждает женщина.

«У нас не было информации, что они принимают участие в боевых действиях. Он говорил, что уехал на учения, поэтому мы вообще не понимали, что происходит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Две командировки в Сирию и СВО

И вот случилась первая командировка в Сирию.

«Особых переживаний я не испытывала, наверное, потому, что ребята часто туда ездили и все было нормально. Наверняка там было опасно, но муж мне никогда не рассказывал о каких-то сложностях. Он достаточно часто выходил на связь. В целом все было довольно спокойно», – поделилась Екатерина.

Еще через время Александр снова уехал в Сирию на два месяца.

«Мы прожили в войсковой части с 2012 по 2020 год, потом я переехала с детьми в Казань, и мы ждали, когда он уволится и подтянется к нам. Потом мы на какое-то время снова уехали жить туда, где стоит его часть, потом снова вернулись. А в январе 2022 года он уехал в командировку – говорил, что это ненадолго», – вспоминает жена офицера.

Уехав, Александр перестал выходить на связь – все близкие начали беспокоиться. А потом стало известно, что началась СВО.

«У нас не было информации, что они принимают участие в боевых действиях. Он говорил, что уехал на учения, поэтому мы вообще не понимали, что происходит. Он уже должен был вернуться, но не возвращался и не звонил. Я помню, что было 23 февраля, я отправила ему сообщение с поздравлением и не получила никакого ответа. Началась паника, суматоха. Я жила в непонятном состоянии, в страхе. В голову лезли плохие мысли. Это было ужасное время», – вспоминает Екатерина.

«Мы получали плохие новости о том, что наши знакомые погибают. Поэтому жили от одного его звонка до другого» Фото предоставлено героем публикации

«Я постоянно думала – лишь бы не попал в плен»

Неизвестность и невозможность узнать хоть что-то о муже пугали и утраивали переживания женщины. Каждый прожитый день казался вечностью. В какой-то момент раздался телефонный звонок.

«Это был его голос. Он наконец-то позвонил спустя неделю после начала СВО. Коротко отчитался, что все хорошо, что жив и здоров. Для нас это был как глоток свежего воздуха, мы хотя бы узнали, что он не погиб. Так потихоньку он начал выходить на связь, но это были очень короткие разговоры. Параллельно с этим мы получали плохие новости о том, что наши знакомые погибают. Поэтому жили от одного его звонка до другого. Я все время думала – лишь бы не плен, пугали истории про зверства украинских военных в отношении российских пленных», – вспоминает Екатерина.

Где-то в середине марта Александр снова позвонил и сказал, что попал под обстрел и получил ранение.

«Мои ощущения на тот момент не передать. Наверное, это даже была какая-то радость, я хотя бы знала, что он находится на территории России, что он уже в безопасности. Я бы хотела сказать огромное спасибо врачам! Они буквально возвращают наших ребят с того света, проводят сложнейшие операции, не спят сутками – настоящие ангелы в белых халатах», – говорит супруга Александра.

«Я жила в постоянном страхе получить новость о его гибели» Фото предоставлено героем публикации

«Родина позвала, и я пошел»

Только через месяц Александр разрешил жене навестить его в госпитале, говорил – не хотел, чтобы она видела его в плохом состоянии. Он получил осколочное ранение лица и едва не остался без глаза.

«У нас была такая непонятная встреча, мы просто стояли и смотрели друг на друга. Тогда, в госпитале, я насмотрелась всякой жути. Тогда я впервые спросила, как получилось так, что он оказался на СВО. Он ответил: “Родина позвала, и я пошел”», – вспоминает Екатерина.

Женщина узнала, что муж получил ранение не во время боя, он и его сослуживцы попали под обстрел – на них обрушился шквал снарядов. Александр получил контузию, сотрясение мозга, травму челюсти. В госпитале он пробыл до лета, потом вернулся домой.

«Несмотря на долгую реабилитацию и такое тяжелое ранение, он снова поехал в зону СВО. Пока был дома, все мысли у него были о своих боевых товарищах. Они каждый день были на связи. Можно сказать, я свыклась с тем, что если человек – патриот, влюблен в свою профессию, он не может сидеть на месте, как его ни умоляй. Он все равно туда поедет. Я даже не уговаривала его, просто не вмешивалась. Он ведь взрослый человек и сам решает. Я только сказала: “Мы хотим, чтобы ты был всегда рядом, дома”», – вспоминает Екатерина.

Александр уехал на СВО, а когда вернулся, снова лег в госпиталь на реабилитацию.

«Пока муж был там, со мной связалось столько родственников, коллег, однокурсников, соседей и даже бывших соседей. Я получала огромную поддержку от людей, и это мне очень помогало», – говорит женщина.

И эта поддержка, по словам Екатерины, очень ей помогала, ведь раньше ее жизнь была достаточно размеренной, а тут вдруг все резко изменилось.

«Я бы хотела сказать огромное спасибо врачам! Они буквально возвращают наших ребят с того света, проводят сложнейшие операции, не спят сутками» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сын постоянно спрашивал: «А что, папа больше не вернется?»

«Вера людей в лучшее мне придавала сил. Мне это помогало справляться со стрессом. Я жила в постоянном страхе получить новость о его гибели. Я переживала и за других, потому что постоянно видела, как плачут мои подруги, которые потеряли своих мужей. Бывало так, что подруга выкладывает фото любимого, а через неделю я узнаю, что этого человека уже нет. Я сильно переживала за них. Даже сейчас я думаю о них, им ведь еще жить и жить. Дай Бог, чтобы все это было не зря», – рассказывает Екатерина.

Женщина признается, что она не верующий человек, но когда муж был на СВО, ей посоветовали сходить в церковь.

«Я взяла с собой старшего сына. Мы шли, у меня градом лились слезы. Нас встретил батюшка, спросил, что случилось. Кто-то умер? И я еще сильнее заплакала, ничего не могла сказать. Он успокоил меня, помолился за моего мужа. Мне стало так легко. Мне очень помогала вера тогда, и сейчас я очень благодарна Всевышнему за то, что он нас помиловал, дал шанс», – говорит жена Александра.

Младший сын не понимал, что происходит. На тот момент ему было 7 лет. Он постоянно спрашивал: “А что, папа больше не вернется?”, а старший все пропускал через себя. И, что здорово, его очень поддерживали одноклассники. Удивительно было видеть такую реакцию от десятилетних детей.

«Они всем классом писали письма бойца, и сын тоже писал – с такой любовью он это делал. Муж рассказывал, что на фронте эти письма очень ценят, берегут, перечитывают. У Саши тоже есть такие письма, он до сих пор их хранит. Их передавали не только школьники, даже 92-летняя женщина. Вроде бы просто письмо, но оно настолько греет душу солдату. Они даже плачут от восторга. Так что те, кто пишет эти письма, пусть продолжают писать», – говорит Екатерина.

Самое больное, признается жена офицера, видеть, как плачут дети, чьи отцы погибли, сражаясь за Родину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне тоже хотелось спокойной жизни, но у нас другая судьба»

Самое больное, признается жена офицера, видеть, как плачут дети, чьи отцы погибли, сражаясь за Родину.

«Многие маленькие дети не понимают, что такое смерть. Им мамы просто говорили: “Папа больше не вернется”. Дети постарше уже все осознавали, и на их эмоции смотреть было еще тяжелее. Мне самой было больно, когда я видела, как других детей отцы ведут в школу или садик. Мне тоже хотелось спокойной жизни и никак во всем этом не участвовать. Но у нас другая судьба», – рассуждает она.

Сейчас, когда муж на реабилитации, супруги активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Александр, несмотря на состояние здоровья, планирует сам поехать в зону СВО, чтобы передать собранный груз своим товарищам.

«Муж меня часто спрашивал: “Если все вернуть назад, ты бы вышла за меня замуж?” Иногда я отвечала, что нет, но сейчас, спустя время, осмыслив все, я сказала бы “да”. Потому что эта ситуация нас закалила, заставила задуматься о смысле жизни, понять, что ничто не вечно, что твоя счастливая размеренная жизнь может в один день оборваться», – говорит Екатерина.

Екатерина считает себя счастливым человеком, несмотря на все, что ей пришлось пережить.

«Я ни разу не почувствовала последствия санкций, которые на нас накладывает Запад. Мы никогда не были миллионерами, не ездили за границу – нам этого и не надо. Я считаю, мы хорошо живем: в магазинах полно продуктов, одежды, техника, машины. У нас есть все для счастливой жизни. Раньше мои мысли больше были о материальном, а сейчас я хочу, чтобы все были живы, здоровы и больше ничего не надо», – говорит она.

«Я очень хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Может быть, это звучит банально, все этого сейчас хотят» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я хочу, чтобы каждый отец вернулся домой к своим детям»

Муж рассказывал Екатерине, что на Донбассе ему попадались разные люди. Были те, кто спрашивал: «Зачем вы сюда пришли?», а кто-то радовался, благодарил.

«Он мне рассказывал, как познакомился с мужчиной, который родился в Луганске, но был русским. Он говорил, что его не раз избивали из-за того, что он говорил на русском, ему долгое время отказывали в пенсии из-за национальности. Там настолько притесняли русских, там везде свастики, такие были зверства и страшные убийства. Они находили брошюрки, книги, в которых пропагандировался нацизм», – рассказывает жена героя.

Планы и мечты на жизнь у жены офицера сейчас такие же, как и у всех жителей нашей Родины.

«Я очень хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Может быть, это звучит банально, все этого сейчас хотят. Я хочу мира. Я хочу, чтобы каждый отец вернулся домой к своим детям. Мне страшно представить, каково матерям хоронить своих детей. Я хочу пожелать женам офицеров верить в своих защитников. У нас есть знакомый, он пропал без вести, и долгое время о нем не было никаких вестей. И уже никто не верил, что он жив, кроме моего мужа. Он говорил: “Я верю, Женя жив, я точно знаю”. И действительно, через некоторое время он объявился, оказалось, что он был в плену, его удалось оттуда вызволить. Он уже пришел в себя и теперь собирается подписать новый контракт. Так что нужно верить и ждать, как писал Константин Симонов», – заключила Екатерина.

Фото на анонсе: topwar.ru