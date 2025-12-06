ОЭЗ «Алабуга» сохранила позиции в инвестрейтинге особых экономических зон

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ОЭЗ «Алабуга» вновь, как и в 2024 году, стала второй по инвестиционной привлекательности среди российских промышленно-производственных и портовых особых экономических зон. Это следует из IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Первое место среди промышленно-производственных и портовых зон сохранила ОЭЗ «Липецк». Третьей стала ОЭЗ «Алга» из Башкортостана, сменившая на этой позиции ОЭЗ «Тольятти» (заняла шестое место, уступив также ОЭЗ «Кулибин» из Дзержинска Нижегородской области и ПОЭЗ «Ульяновск»).

В группе технико-внедренческих зон лидеры остались прежними. На первом месте – зона «Технополис Москва», на втором – ОЭЗ «Санкт-Петербург», на третьем – ОЭЗ «Дубна». Татарстанская особая экономическая зона «Иннополис» разместилась на четвертой позиции.

Впервые выделена группа туристско-рекреационных зон. Первое место заняла ОЭЗ «Архыз» (Карачаево-Черкесия), второе – ОЭЗ «Ворота Байкала» (Иркутская область), а третье – ОЭЗ «Байкальская гавань» (Бурятия).

Всего в этом году в рейтинг вошли 48 ОЭЗ. По словам составителей, методика была существенно обновлена. Исследователи учли в общей сложности 41 показатель в семи блоках. Появились новые критерии: стратегическое планирование, финансовая открытость, наличие инновационной и социальной инфраструктуры, опыт привлечения мер господдержки, принятие стратегии низкоуглеродного развития.

«Расширение методологии отражает более широкий контекст развития института ОЭЗ, который сегодня включает не только внутреннюю конкуренцию и повышение качества управления, но и растущую международную кооперацию», – пояснил директор АКИТ Михаил Лабудин.