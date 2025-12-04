В Татарстане хотят ввести налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Зеленая Долина»

Правительство РТ предложило распространить налоговые льготы на резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Зеленая Долина». Соответствующий законопроект Кабинет Министров внес в Государственный Совет РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«В Татарстане предусмотрены льготы для организаций – резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района, и особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского районов», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, они освобождены от транспортного налога в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет. Кроме того, для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая Долина» образована в этом году на территории Заинского района республики.