news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 4 декабря 2025 08:02

В Татарстане хотят ввести налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Зеленая Долина»

Читайте нас в
Телеграм

Правительство РТ предложило распространить налоговые льготы на резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Зеленая Долина». Соответствующий законопроект Кабинет Министров внес в Государственный Совет РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«В Татарстане предусмотрены льготы для организаций – резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района, и особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского районов», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, они освобождены от транспортного налога в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет. Кроме того, для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая Долина» образована в этом году на территории Заинского района республики.

#особая экономическая зона #налоговые льготы #законопроект
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025