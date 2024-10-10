Одобрен проект реконструкции одного из павильонов обсерватории Энгельгардта

Фото: Wikipedia.org / обсерватория имени Энгельгардта

Проект реконструкции павильона метеорного отдела Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил положительное заключение Главгосэкспертизы РТ. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Разработали проект реконструкции павильона «Татинвестгражданпроект» и казанская компания «Порт». Техническим заказчиком является Главстрой РТ, а застройщиком выступает Научно-исследовательский институт математики и механики при Казанском университете.

Ранее проект успешно прошел историко-культурную экспертизу. Специалисты собираются восстановить утраченные фрагменты парапетной стенки и аттиков, которые были демонтированы при замене конструкций крыши. Новую кладку из полнотелого кирпича оштукатурят и окрасят. Поздние заполнения оконных и дверных проемов заменят на новые, выполненные в соответствии с архивными фото. Будет восстановлено утраченное крыльцо. На отдельных участках заменят кровлю, восстановят дымоходные трубы и чердачные окна.

Кроме того, запланировано усиление фундаментов, устройство гидроизоляции по периметру наружных стен на уровне отмостки, устройство отмостки, утепление стен и пола, благоустройство территории и другие работы.

Павильон метеорного отдела представляет собой одноэтажное каменное здание под железной крышей общей площадью 148,8 кв. метров и высотой 3,40 метра. Оно было построено в 1957-1958 годах. Реставрацию объекта в октябре 2023 года анонсировал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.