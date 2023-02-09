Одной из музыкальных школ Казани власти города присвоили имя Шаляпина

Детской музыкально-хоровой школе Казани присвоят имя оперного и камерного певца, уроженца столицы Татарстана Федора Шаляпина. Соответствующее постановление подписал руководитель городского исполкома Рустем Гафаров, оно опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

«Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования „Детская музыкально-хоровая школа“ г.Казани в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования „Детская музыкально-хоровая школа им.Ф.И.Шаляпина“ Казани», — говорится в документе.

Комитету земельных и имущественных отношений поручено за месяц утвердить устав учреждения.

Напомним, в этом году 13 февраля исполнится 150 лет со дня рождения Шаляпина. Подробнее о том, как эту дату будут отмечать в Казани, читайте в материале «Татар-информа».