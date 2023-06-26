Одного из организаторов казанской финансовой пирамиды Treenity задержали в Казахстане

Один из соорганизаторов казанской финансовой пирамиды Treenity Эдуард Садеков задержан на границе Казахстана с Кыргызстаном.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере было возбуждено еще в конце октября прошлого года, «Татар-информ» рассказывал об этом.

Офис Treenity находился в «Корстоне». Один из организаторов привлек к делу своих знакомых, а те, в свою очередь, представляясь сетевыми маркетологами, завлекали вкладчиков в «высокодоходный проект». С вкладчиков собирали деньги под инвестиции в криптовалюту, NFT, а также для вложения в развитие зеленой энергетики. Людям объясняли, что средства собираются, в том числе, на строительство станций для электромобилей в европейских странах. Инвесторам обещали 0,3% – 0,5% прибыли от вложенной суммы ежедневно.

В налоговых органах компания, как юридическое лицо зарегистрирована не была, ЦБ сообщил, что лицензии на осуществление финансовой деятельности на территории России, у нее нет.

Просуществовала Treenity с сентября 2021 года по октябрь 2022-го. После того, как было возбуждено уголовное дело, был задержан один из троих организаторов компании Константин Кузин. Он, по версии следствия, выполнял в компании роль финансового консультанта. Его дело уже дошло до суда.

Пока в деле только одна пострадавшая – женщина лишилась суммы в полмиллиона. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают и других вкладчиков Treenity.

Два других организатора Treenity были объявлены в международный розыск. И вот сегодня стало известно, что один из этих двоих задержан при попытке перехода границы между Казахстаном и Кыргызстаном. В ближайшее время будет решаться вопрос его экстрадиции в Россию.