В Татарстане возбуждено дело на организаторов еще одной пирамиды

Как стало известно «Татар-информу», офис организации с признаками финансовой пирамиды находился в «Корстоне». По некоторой информации, речь идет о фирме iTREENITY

Один из организаторов привлек к делу своих знакомых, а те, в свою очередь, представляясь сетевыми маркетологами, завлекали вкладчиков в «высокодоходный проект». Как выяснилось, в налоговых органах компания зарегистрирована не была.

В правоохранительные органы обратилась одна из вкладчиц. Женщина рассказала, что вложила порядка 400 тысяч рублей. Ей завели личный кабинет на сайте компании, куда сумма должна была поступить в криптовалюте. Однако никаких выплат от компании она так и не дождалась.

Как стало известно агентству, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, установили организатора и семерых его знакомых. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В настоящее время полицейские устанавливают других пострадавших вкладчиков этой финансовой пирамиды.