Школьник из Казани участвует в Международной олимпиаде в Египте

Ученик 11 класса лицея-интерната №2 в Казани Гимран Абдуллин принимает участие в 36-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходит в Египте с 1 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На интеллектуальное состязание съехалось более 350 ребят из 90 стран мира. Кроме Абдуллина, в состав сборной страны вошли школьники из Москвы Дарья Грекова, Иван Пискарев и Петр Лосев. Участники будут решать 3 алгоритмические задачи в течение двух туров по пять часов.

К олимпиаде ребята готовились с педагогами во время учебного года и на тренировочных сборах на базе Московского физико-технического института. Также для них проводили психологическую подготовку.