Казанские школьники получат до 40 тысяч рублей за победу на олимпиадах

Учащиеся из Казани, ставшие победителями и призерами республиканских и всероссийских олимпиад, получат именные премии руководителя исполкома. Постановление опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Так, восьмиклассники — победители и призеры республиканской олимпиады — получат по 5 тысяч рублей. Столько же выплатят и лучшим в республиканской олимпиаде по истории и геологии РТ.

Премии в размере 20 тысяч рублей предусмотрены для победителей и призеров олимпиад среди школьников 7-11-х классов. Это татарский язык и литература, а также русский язык и литература среди детей, обучающизся в школах с родным языком или восточными языками. Такие же выплаты, согласно постановлению, получат занявшие призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады.

Если школьник оказался в числе призеров на заключительном этапе всероссийской олимпиады, он получит 30 тысяч рублей. Победителей этого этапа поощрят премиями в размере 40 тысяч рублей.

В постановлении также указан порядок выплаты премии. К примеру, претендующие на ее получение должны предоставить документы в школу до 15 августа.