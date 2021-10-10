Выживший в авиакатастрофе в Мензелинске: «Сверху лился горячий керосин»

О том, как падал самолет в Мензелинске, источнику ИА «Татар-информ» рассказал один из выживших парашютистов.

«Он сидел в хвостовой части самолета, в момент удара его отбросило вперед салона, придавило оторвавшейся дверью. Сверху лился горячий керосин, у него сильный ожог спины», – рассказал источник агентства.

По данным агентства, речь идет о том парашютисте, которого вертолетом санавиации доставили с места крушения самолета в РКБ Татарстана. У него множественные переломы, он в крайне тяжелом состоянии.