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Ру Тат
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10 октября 2021  16:25

Выживший в авиакатастрофе в Мензелинске: «Сверху лился горячий керосин»

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О том, как падал самолет в Мензелинске, источнику ИА «Татар-информ» рассказал один из выживших парашютистов.

 

«Он сидел в хвостовой части самолета, в момент удара его отбросило вперед салона, придавило оторвавшейся дверью. Сверху лился горячий керосин, у него сильный ожог спины», – рассказал источник агентства.

 

По данным агентства, речь идет о том парашютисте, которого вертолетом санавиации доставили с места крушения самолета в РКБ Татарстана. У него множественные переломы, он в крайне тяжелом состоянии.

 

#упал самолет
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