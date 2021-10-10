Пострадавшего в крушении самолета в Мензелинске доставили в РКБ вертолетом

В Республиканскую клиническую больницу доставили пострадавшего в авиакатастрофе в Мензелинске. Он в сознании, его состояние оценивается, как крайней степени тяжести, об этом агентству сообщили в пресс-служжбе РКБ.

Мужчине 38 лет, у него множественные переломы, сообщили в пресс-службе больницы.

Это единственный из пострадавших, кого переправили в Казань, остальные пятеро находятся в БСМП Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что пятерых пострадавших после крушения самолета доставляют в Челны, еще одного в РКБ. В первом терминале онкологического диспансера Набережных Челнов открыт пункт информационной и психологической поддержки для родственников пострадавших и погибших после падения самолета в Мензелинске.