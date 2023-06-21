Один из выпускников военных вузов подарил Путину свои счастливые наручные часы

После встречи с выпускниками военных академий и училищ Президенту РФ Владимиру Путину подарили наручные часы. Подполковник Илья Мельников прочел стихотворение, выдержанное в патриотическом духе, а затем преподнес их главе государства на удачу.

«Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером. Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми», — цитирует слова офицера РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил молодого человека и заявил, что подарок сразу же пригодился. «Вышел из помещения — думаю: блин, где часы...» — сказал Путин.

Встреча Президента с выпускниками военных вузов прошла в Георгиевском зале Кремля. Во время выступления он заверил их, что Правительство продолжит поддерживать и совершенствовать Вооруженные силы РФ во имя всеобщей безопасности и добавил, что вся страна гордится «верными сынами и дочерями своей Родины», участвующими в специальной военной операции.