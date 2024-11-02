На мосту через Волгу столкнулись и загорелись две фуры

На мосту через Волгу на 777-м километре трассы М7 столкнулись и загорелись автомобили. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

На месте работают пожарные.

Как сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора, из-за ДТП перекрыто движение в оба направления.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как полыхают автомобили и заметна большая пробка в обе стороны.