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На мосту через Волгу столкнулись и загорелись две фуры
На мосту через Волгу на 777-м километре трассы М7 столкнулись и загорелись автомобили. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.
На месте работают пожарные.
Как сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора, из-за ДТП перекрыто движение в оба направления.
На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как полыхают автомобили и заметна большая пробка в обе стороны.
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