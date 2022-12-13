«Один из собственников принял на себя риски»: суд прекратил банкротство «Камдорстроя»

Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве известного на всю страну челнинского треста «Камдорстрой». С его кредиторами расплатился один из совладельцев компании – «РБР 16», перечислив 324 млн рублей. Завершение процедуры несостоятельности оказалось как нельзя кстати: начинаются торги на строительство объектов в 2023 году.

Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве «Камдорстроя»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сумма была перечислена и распределена между всеми кредиторами

Заседание, состоявшееся в Арбитражном суде РТ накануне, для челнинского треста «Камдорстрой», который год назад вступил в процедуру банкротства, было знаковым. Рассматривались результаты заявления компании «РБР 16» о намерении погасить требования всех его кредиторов, включенных в реестр.

Из-за важности вопроса стороны начали обсуждать, получилось или нет задуманное, еще в коридоре до начала процесса. И ситуация не представлялась однозначной. Но с началом судебного заседания все стало проясняться. Так, представитель временного управляющего «Камдорстроя» Анастасии Сапегиной сразу же заявил ходатайство о прекращении дела о банкротстве в связи с погашением требований реестра кредиторов. Для убедительности он предъявил его суду.

Юрист компании «РБР 16» Миляуша Халикова добавила, что, согласно решению арбитража от 23 ноября, требуемая сумма была перечислена на специальный счет и «затем распределена между всеми кредиторами». Один из присутствовавших кредиторов, Алексей Рясов из ООО «ЦЕМСервис», подтвердил, что с ними полностью расплатились.

А представитель «Камдорстроя» Айдар Ишмуратов счел необходимым подробно отчитаться по ситуации в компании. По его словам, на сегодняшний день в Камском тресте вместе с дочерними предприятиями трудоустроено 585 человек и, «несмотря на то, что почти год назад была введена процедура банкротства, зарплата исправно ежемесячно выплачивается, задолженности по налогам тоже нет».

Юрист также сообщил, что трест завершил исполнение ряда госконтрактов, заключенных в 2019-2020 годах. В частности, это реконструкция аэропорта «Бегишево» — 16 августа получено заключение о соответствии — и строительство автодороги Озьмушкино в Тукаевском районе. Он привел мнение принимавших работу в нижнекамском аэропорту сотрудников Росавиации: на их практике впервые компания, в которой введена процедура банкротства, благополучно завершает контракт.

«Это свидетельствует о том, что компания исправно работает, исполняет ранее взятые на себя свои обязательства», — подчеркнул Ишмуратов.

А 25 мая 2022 года «Камдорстрой» заключил договор подряда на строительство автодороги Шали — Бавлы, цена которого составляет 4,5 млрд рублей. На сегодняшний день из этой суммы освоено 899 млн рублей. «Даже если учитывать только один этот подряд, по которому будут получаться денежные средства, его вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов», — обратил внимание он.

Высказался Ишмуратов и по поводу тех кредиторов, кто не успел войти в реестр. «Мы провели подробный анализ. Требования части кредиторов нами были погашены. С другой частью кредиторов планируем заключить мировые соглашения о готовности урегулировать вопросы задолженности. А по третьей части кредиторов есть встречные обязательства — нужно просто произвести зачет взаимных требований», — перечислил юрист.

Он утверждал, что «Камдорстрой» в состоянии урегулировать ситуацию по всем кредиторам. Прекращение банкротства позволит предприятию работать в полную силу. По его словам, за свою историю трест выполнил госконтрактов на более чем 30 млрд рублей и теперь надеется на новые, но процедура банкротства не давала возможности участвовать в госзакупках.

Трест завершил исполнение ряда госконтрактов, заключенных ранее. В частности, это реконструкция аэропорта «Бегишево» Фото: © «Татар-информ»

«К сожалению, не можем сказать, что требования кредиторов погашены»

«Мы, к сожалению, не можем сказать, что требования погашены», — внес диссонанс в благополучно складывающуюся картину представитель ООО «Абрисинвест». В адрес его компании средства не поступили. Он не исключил того, что 210 млн рублей были перечислены первоначальному кредитору – банку «Ак Барс», который и уступил право требования с должника «Абрисинвесту». Кредитор просил объявить перерыв с тем, чтобы выяснить этот вопрос.

Представитель «Камдорстроя» сообщил, что упомянутая сумма так, как это оговорено в законе, была зачислена не депозит нотариуса, потому что ни банк, ни новый кредитор не сообщили свои реквизиты.

Юрист «Абрисинвеста» забеспокоился о том, что его организация не сможет получить эти средства, так как в качестве их получателя указана кредитная организация. Или же банк дважды получит по 210 млн рублей: ему уже перечислил эту сумму «Абрисинвест», плюс к тому он возьмет и депозит. И потом придется с ним судиться по этому поводу.

Признать обязательства погашенными

Представитель самого банка «Ак Барс» Елена Костырко-Стоцкая хотя и сказала, что они «очень рады, что такая ситуация произошла: наконец, реестр кредиторов погашен», так же придерживалась мнения, что нужно хотя бы дождаться судебного утверждения правопреемства, которое назначено на 15 декабря. За это высказался и адвокат Михаил Раскин, представляющий интересы совладельца «Камдорстроя»» Шамила Шарипова, который, по его словам, лично поручился за упомянутый кредит банка.

Двое последних, к слову, попросили сфотографировать выписку о движении денежных средств, чтобы убедиться, что средства «Камдорстрою» поступили именно от «РБР 16». Костырко-Стоцкая объяснила это тем, что банк хочет себя обезопасить на случай возможного банкротства должника и самого «РБР 16», в результате которых могут быть оспорены эти сделки. По ее словам, компания-спаситель трижды представляла выписки по счетам и всякий раз с разными суммами: «Откуда деньги?»

Тагир Сунгатуллин: «Мы рады благополучному завершению банкротства. Хорошо, что не стали откладывать» Фото: chelny-biz.ru

Гендиректор и совладелец «РБР 16» Тагир Сунгатуллин, также присутствовавший на судебном заседании, в ответ пояснил, что компания не скрывает источники появления денег. По его словам, в данном случае это на 80% кредитные средства. Выписка же постоянно меняется, потому что компания «РБР 16» – «работающая». Он сообщил, что общество по итогам 2022 года ожидает выручку в районе 3 млрд рублей.

В свою очередь представитель одного из кредиторов – компании «Гравийпром», Ильдар Садыков, обвинил «Абрисинвест» и банк в затягивании дела: «Мажоритарный кредитор, который получил удовлетворение, всячески противодействует тому, чтобы должник начал работать», — в частности, сказал он.

В результате судья Линар Мингазов не стал откладывать дело и вынес решение. Согласно озвученной им резолютивной части, обязательства должника считаются погашенными. Производство по делу о банкротстве «Камдорстроя» прекращено. Впрочем, это определение еще может быть обжаловано.

«О сновной фронт работ для “ Камдорстроя ” — строительство платной автодороги Шали — Бавлы »

Представитель треста «Камдорстрой» Айдар Ишмуратов находился по окончании судебного заседания в приподнятом настроении. «Мы рады, что [эта ситуация] завершилась прекращением дела о банкротстве», — сказал он «Татар-информу».

Юрист отметил, что предприятие шло к этому очень долго и за этот год многое сделало со своими акционерами и инвесторами для того, чтобы не увязнуть в банкротстве: это и погашение налогов, и формирование фонда заработной платы. «В том числе и нашими силами, потому что предприятие работает», — напомнил он. Зарплата выплачивается ежемесячно. Трудоустроено более 500 сотрудников. Сейчас планы только одни — работать дальше, развиваться. Мы надеемся, что [и дальше] все будет хорошо».

«Один из собственников акционерного общества принял на себя риски, решив, что наше предприятие должно жить»,— прокомментировал он роль в деле «РБР 16». По его словам, пока основной фронт работ для «Камдорстроя» — это строительство платной автодороги Шали — Бавлы. «Даже в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, там ведутся работы, несмотря на зиму. Они продолжаются каждый день», — подчеркнул Ишмуратов.

Представитель «Камдорстроя» сообщил «Татар-информу», что в дальнейшем они планируют «восстановить то, что было утеряно за этот год»: «Это могут быть и какие-то новые государственные контракты и проекты. Теперь у нас для этого никаких препятствий нет».

Компания «РБР 16» стала акционером «Камдорстроя» в январе нынешнего года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начинаются торги на объекты 2023 года

«Мы рады благополучному завершению банкротства. Хорошо, что не стали откладывать [заседание]», — заметил агентству по окончании процесса Тагир Сунгатуллин. Он пояснил, что в декабре-январе как раз начинаются торги по строительству объектов 2023 года: «Это важно для любого дорожника. А для “Камдорстроя”, у которого в этой сфере огромный опыт, это еще более важный вопрос».

Совладелец «РБР 16» сообщил, что эта компания стала акционером «Камдорстроя» с января нынешнего года: «В 2021 году мы находились лишь в режиме предварительных договоренностей и больше оказывали экономическую поддержку. А зимой этого года вошли в число акционеров “Камдорстроя” осознанно. Мы понимали, что нам нужно защитить вложенные в трест в 2021 году деньги».

По его словам, это была существенная сумма, которая позволила столкнувшемуся с финансовыми трудностями предприятию в прошлом году выполнить обязательства по Озьмушкино и Бегишево. «По большому счету, мы целиком профинансировали в конце лета — начале осени закупку материалов — вплоть до выплаты зарплаты коллективу. Это был большой объем средств, необходимый для нормального ведения работы», — прокомментировал Сунгатуллин.

«Чтобы трест вернулся на дороги федерального значения»

Как ранее рассказывал «Татар-информ», крупнейший подрядчик по строительству дорог в Закамской зоне – ООО «РБР 16», в числе совладельцев которого значится депутат горсовета Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин,

заявил о намерении погасить долги легендарного треста. Компания подала соответствующее заявление в татарстанский арбитраж, и оно было удовлетворено. До 7 декабря инвестор обязался выплатить кредиторам «Камдорстроя», включенным в реестр, в общей сложности 324 млн рублей. Для этого компания планировала прибегнуть к заемным средствам.

Тагир Сунгатуллин ранее заявил «Татар-информу», что он вместе с партнерами хочет «восстановить историческую справедливость» по отношению к «Камдорстрою»: «Речь идет о том, чтобы трест, который неожиданно попал в затруднительную ситуацию, выстоял, справился со своими финансовыми проблемами и вернулся на дороги федерального значения».

Компания исправно работает, исполняет ранее взятые на себя обязательства Фото: president.tatarstan.ru

Бизнесмен напомнил, что во времена СССР в Набережных Челнах было две крупнейшие компании дорожного строительства — «Камдорстрой» и Управление строительства дорог «Камгэсэнергостроя» (УСД). Последнее занималось строительством инфраструктуры вокруг Набережных Челнов: всем, что было связано с жильем, внутриквартальными дорогами, строительством дорог на заводах КАМАЗа. А зоной ответственности «Камдорстроя» были объекты союзного значения, дорога Челны – Казань и основные проспекты города.

По словам руководителя «РБР 16», возглавляемая им компания и есть продолжатель истории Управления строительства дорог «Камгэсэнергостроя».

Самым первым в банкротном деле «Камдорстроя» значилось заявление «Особенной транспортной компании» из Белгорода, которой дорожный трест из Автограда оплатил перевозку грузов в 2020 году лишь частично. В феврале прошлого года Арбитражный суд РТ взыскал с «Камдорстроя» в ее пользу 1,7 млн рублей долга. Причем, судя по материалам дела, предприятие не было в состоянии выплатить разом даже столь скромную сумму: просило об отсрочке до декабря 2022 года.

«Камдорстрой» ссылался на то, что исполняет гарантийные обязательства по введенным в эксплуатацию стратегическим объектам. Таким, как аэропорты «Казань» и «Бегишево», архангельский «Талаги» и екатеринбургский «Кольцово», аэропорт «Минеральные Воды» и воздушные ворота Волгограда. И это еще не считая строительства и реконструкции автодорог Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, а также М7 «Волга» и Р-354 Екатеринбург – Курган.

В его заявлении отмечалось, что распространение Covid-19 сильно затруднило деятельность предприятия в 2020-2021 годах. Взыскание всей суммы долга одномоментно парализует деятельность треста. На тот момент все средства, поступающие на расчетные счета «Камдорстроя», автоматически списывались на погашение задолженности по налогам и зарплате. Суд тогда удовлетворил заявление частично: дал отсрочку до 1 февраля 2022 года.

В ноябре прошлого года татарстанский арбитраж оставил заявление «Особенной транспортной компании» без рассмотрения, так как для погашения долга еще не вышел срок. На тот момент банкротства челнинского дорожного треста захотела и «Национальная нерудная компания» из Москвы. Он задолжал ей за поставленный товар куда как большую сумму – 19,8 млн рублей, не считая 407,6 тыс. рублей неустойки. Были попытки заключить мировое соглашение. Но в мировой Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года в итоге отказал. Отсрочку в выплате долга тоже не дал. В результате 13 декабря прошлого года в отношении «Камдорстроя» была введена начальная процедура банкротства — наблюдение. Таким образом, ровно через год дело о несостоятельности треста суд закрыл.