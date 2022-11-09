«Один из самых ярких проектов последних лет»: Ирада Аюпова посетила вернисаж о Лихачевых

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В главном здании Музея ИЗО РТ открылась большая выставка «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству», экспонаты для которой предоставили несколько крупнейших российских музеев и библиотек, в том числе Санкт-Петербургский институт истории РАН, Библиотека Академии Наук (Санкт-Петербург), Русский музей, Центральный Военно-морской музей имени императора Петра Великого и Архив Военно-Морского Флота.

Экспозиционный проект вобрал такие разнообразные артефакты истории человечества, как одна из первых печатных книг 1463 года – инкунабула, составленная на латыни, иконы и указы времен Московского царства, модели российских кораблей XIX, археологические находки из Болгар, предметы западно-европейского искусства из коллекции собирателя, ученого Андрея Федоровича Лихачёва и его племянника Николая Петровича Лихачёва. Однако выставка – лишь часть большой многолетней инициативы Музея ИЗО РТ, посвященной двум поколениям дворянского рода Лихачевых. Параллельно с выставкой в музее проходит научная конференция о Лихачевых и их наследии, а совместная исследовательская работа музеев и библиотек-партнеров по увековечения памяти рода Лихачевых запланирована до 2025.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Я не могу назвать этот проект выставочным, это гуманитарный проект. Сейчас такое время, когда мы много говорим о патриотизме. События последнего года показали, насколько непросто даётся нам ощущение осознания своих корней, своей истории, когда мы ко многим вещам стали относиться проще. Для меня это проект-извинение: у нас нет памятника Лихачеву, не в должном состоянии находятся мемориальные места, связанные Лихачевым... А эти люди, их деятельность как раз и демонстрируют, что такое настоящий патриотизм. Эта выставка пронизана умением Лихачевых ценить свои корни, ценить свою землю, когда коллекционирование было не целью себе в кубышку заложить, а было дарением, порывом души – служением Отечеству. Это и есть патриотизм. Как замечательно, что [Президент Татарстана] Рустам Нургалеевич Минниханов нашел ресурсы и возможность, чтобы этот проект, один из самых ярких проектов последних лет, у нас состоялся», – сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Коллекция Андрея Федоровича Лихачева, напомним, стала основой фондов для современного Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ. Именем его брата вице-адмирала русского флота Ивана Федоровича Лихачева назван пролив в Тауйской губе и два мыса – в Анадырском заливе и заливе Петра Великого. А племянник Андрея и Ивана Николай Лихачев, родившийся также в Казанской губернии, был видным ученым своего времени. Но его имя больше знакомо жителям Санкт-Петербурга, где в доме ученого сейчас размещается Институт истории РАН. В этом году со дня рождения Андрея Федоровича Лихачева исполнилось 190 лет, 160 лет – со дня рождения Николая Петровича Лихачева и 115 лет со дня смерти Ивана Федоровича Лихачева.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

От гардемарина до адмирала прошел путь Иван Федорович Лихачёв, подчеркнул хранитель фонда моделей кораблей Центрального военно-морского музея Евгений Мульгини. Он же был инициатором создания броненосного флота в России и первым командиром такого подразделения на Балтийском флоте.

«Для выставки в Казани мы подобрали предметы, которые характеризуют Ивана Федоровича как моряка, как командира. Представлены и половинчатая, и полнокорпусные модели кораблей, подлинные части судов. А также, например, альбом зарисовок видов Балтийского моря: Иван Федорович Дружил с художником-маринистом Андреем Петровичем Боголюбовым, он и осуществлял эти зарисовки, путешествуя как раз на кораблях броненосного флота, которым руководил именно Иван Федорович Лихачев. Через популяризацию этих предметов, которые редко выезжают из Музея военно-морского флота, мы поддерживаем память об отечественной истории и ее самоотверженных деятелях», – отметил Мульгин.

Замдиректора по науке Национального музея РТ Светлана Измайлова подчеркнула, что если бы не щедрый дар Николая Ивановича Лихачёва, выкупившего коллекцию Андрея Федоровича Лихачева после его смерти и подарившего ее городу, «неизвестно, когда бы стало биться сердце казанского городского музея».

«Это очень значимый культурологический труд. Это было подвижничество по сбору материалов, которые могут составить базу для исследователей-потомков», – подчеркнула Измайлова.

Посмотреть выставку «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству» в Музее ИЗО РТ можно будет до 12 февраля 2023 года. Подробный репортаж о выставке читайте здесь.