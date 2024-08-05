Один из микрорайонов Казани будет официально носить имя «Родина»

Территорию в Советском районе столицы Татарстана, ограниченную улицами Гвардейской, Рихарда Зорге и Вознесенским трактом, предложили официально назвать «Родина». С таким предложением на деловом понедельнике выступил директор Института развития Казани Алексей Горбунов.

«Основная, пронизывающая весь этот район улица Родины – это градоформирующая улица, которая долгое время была активной транспортной артерией и соединяла город и пригород. Название улицы официально утверждено решением исполкома Молотовского райсовета от 1956 года, Советского райсовета от 18 августа 1950 года», – уточнил он.

Существует и другая точка зрения, согласно которой улице было присвоено имя героя Советского Союза, генерал-полковника танковых войск Алексея Григорьевича Родина.

«Основываясь на исторической справке и градостроительной ситуации, мы предлагаем сохранить исторически закрепившееся среди жителей города название района “Родина”. Как и “Гаилә”, название района придает особую атмосферу уюта, теплоты и привязанности к месту. Это слово обычно ассоциируется с родным местом, местом происхождения или принадлежности», – считают в Институте развития Казани.

Помимо этого, название будет ассоциироваться у казанцев с идеей дома и семьи и создаст образ района, где жители чувствуют себя как дома.

Прежде чем стать официальным наименованием, название «Родина» должны официально принять на комиссии по топонимике. Также на ней рассмотрят и переименование нового жилого района М14 в «Гаилә», приуроченное к Году семьи в России.