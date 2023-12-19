Путин вручил медали «Золотая звезда» участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России – участникам специальной военной операции (СВО). Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной, пишет пресс-служба Кремля.

Российский лидер, обращаясь к военнослужащим, подчеркнул, что в ходе СВО ее участники сражаются на передовой на самых сложных участках.

«Я благодарю вас и ваших однополчан, потому что без них вы бы, наверное, не смогли сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас», - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая различные самые серьёзные испытания. Однако благодаря боевому настрою участников СВО РФ обязательно добьется поставленных целей, уверен Путин. Также Россия сможет надёжно защитить россиян, суверенитет и безопасность Родины.

«Спасибо вам большое. Спасибо за безупречную, доблестную службу, за верность воинскому долгу и присяге», - подвел итог Путин.