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Один из музеев Татарстана намерен обменяться арт-резиденциями с Сенегалом
Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» намерен организовать обмен арт-резиденциями между Россией и Сенегалом. По мнению директора музея Артема Силкина, это позволит мастерам перенять новые техники и подходы.
Силкин напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на днях встречался с Президентом Сенегала Маки Саллом. Обсуждались и предложения в сфере культурного сотрудничества, в том числе – обмен арт-резиденциями двух стран. Силкин заверил, что готов для этого предоставить все необходимые условия.
Для реализации этого проекта в данный момент необходимо найти спонсоров, сообщил Силкин. «Достаточно высокая стоимость билетов, конечно. Будем искать спонсоров», – приводит его слова ТАСС.
Выбор именно Сенегала обусловлен тем, что «Остров-град Свияжск» уже сотрудничал с сенегальскими коллегами в разных направлениях, пояснил директор музея. В будущем, по его словам, такой взаимообмен можно проводить и с другими странами континента.
Напомним, Президент Сенегала Маки Салл прибыл в Россию на саммит «Россия – Африка», однако свою поездку начал с визита в Татарстан. Подробнее о том, с какой целью он прибыл в республику и о чем договорился с Миннихановым – по ссылке.
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