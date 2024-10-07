Один из флагов Татарстана в Угледаре повесили в честь погибшего бойца из РТ

Бойцы, мобилизованные из Татарстана, над одной из девятиэтажек освобожденного Угледара водрузили флаг республики в память о своем погибшем боевом товарище – земляке с позывным Михалыч. Об этом «Татар-информу» рассказал командир штурмовой роты 430-го мотострелкового полка с позывным Бандит.

Именно бойцы штурмовой роты во главе с Бандитом водрузили флаги над Угледаром. В общей сложности над освобожденным городом благодаря им развиваются три флага Татарстана и три Знамени Победы. Именно мобилизованные из республики одними из первых вошли в город и первыми закрепили в нем флаги.

Как рассказал Бандит, один из флагов Татарстана принадлежал их погибшему боевому товарищу.

«Он погиб буквально перед этим штурмом, до Угледара. Его позывной Михалыч, родом он из Елабуги. 11 августа его похоронили на родной земле. У нас был его личный флаг, и мы решили его водрузить на девятиэтажке. Его повесили Поэт и Крик. Это было сделано в память о Михалыче», – поделился командир.

Подробнее о том, какой путь пришлось пройти мобилизованным из Татарстана, читайте в репортаже «Татар-информа».