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Три этажа обрушились в результате взрыва газа в подмосковной многоэтажке
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В подмосковной Балашихе в результате взрыва газа повреждения получила многоэтажка, сообщает РИА Новости.
Взрыв прогремел в доме на Октябрьской улице на четвертом этаже дома.
В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили не менее 10 квартир.
В данный момент на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь. К объекту отправился вице-губернатор по безопасности.
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