Три этажа обрушились в результате взрыва газа в подмосковной многоэтажке

В подмосковной Балашихе в результате взрыва газа повреждения получила многоэтажка, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел в доме на Октябрьской улице на четвертом этаже дома.

В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Повреждения получили не менее 10 квартир.

В данный момент на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь. К объекту отправился вице-губернатор по безопасности.