Один человек погиб и двое ранены после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

По предварительным данным, один человек погиб и двое получили ранения после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, группа мужчин из 20-30 человек начала бить стекла у входа в бизнес-центр. В ответ была открыта стрельба.

Как сообщает в своем телеграм-канале основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries.

В свою очередь экс-супруг Владислав Бакальчук опроверг данные сведения и указал, что находился на месте происшествия для «обсуждения бизнес-вопросов». «На данный момент я дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию», – указал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств стрельбы.