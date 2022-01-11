Одежду с дизайн-кодом для менделеевских спортсменов будут шить в Челнах

Сегодня руководитель района Радмир Беляев посетил швейное производство в Набережных Челнах, где будут производить фирменную продукцию и одежду с использованием дизайн-кода Менделеевска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

В ближайшем будущем запланировано открытие фирменного магазина на базе музея Менделеевска, где каждый житель и гости города смогут приобрести сувенирную продукцию с дизайн-кодом: футболки, спортивные костюмы, толстовки, жилеты, бомберы и многое другое. Помимо одежды, также планируется выпуск канцелярских товаров и подарочных наборов.

Уже на данный момент запущен процесс производства брендированных курток.

Ранее Радмир Беляев в интервью ИА «Татар-информ» рассказал, что Менделеевск стал первым малым городом в Татарстане с собственным дизайн-кодом. После создания дизайн-кода в городе была разработана фирменная одежду с логотипом района.

По его словам, сначала планируется одеть спортсменов и тех, кто представляет город на международных соревнованиях, следующим этапом одежду будут использовать представители администрации и исполкома, а в дальнейшем этот бренд будет выведен на реализацию.

Первым, кто стал носить фирменную одежду, стал сам Беляев. В своем Instagram он не раз появлялся в новом головном уборе с логотипом.