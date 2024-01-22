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Одаренные дети приняли участие в первом концерте фестиваля «Поэт и музыка» в Москве
В Москве стартовал III Международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка», посвященный Мусе Джалилю и другим поэтам-фронтовикам. Первый отборочный концерт прошел в зале Татарского культурного центра. В нем приняли участие одаренные дети не только из столицы России и из Татарстана, но и из других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Автономии татар Москвы.
Юные участники читали стихи Джалиля и других поэтов, участвовавших в Великой Отечественной войне, и пели песни на написанные ими тексты. В фестивале принимают участие только дети в возрасте от 7 до 18 лет.
«На первом фестивале мы принимали только работы по стихам Мусы Джалиля, а теперь принимаем и по произведениям других поэтов-фронтовиков. На наших концертах теперь звучат и стихи Булата Окуджавы, Константина Симонова, Давида Самойлова, Сигбата Хакимова и других», — рассказала «Татар-информу» внучка великого татарского поэта, создательница фестиваля и руководительница благотворительного фонда «Арт-Линия» Татьяна Малышева.
По словам инициатора проекта, ее дедушка всегда очень любил музыку, играл на музыкальных инструментах и мог бы стать выдающимся музыкантом. Традиционно участие в концерте приняла и дочь Джалиля Чулпан Залилова, а также его правнучка Елизавета Малышева-Джалиль, которая виртуозно играет на скрипке и занимает первые места на престижных конкурсах. Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.
Подробнее об уникальном формате фестиваля и о том, куда юные дарования отправятся дальше, — читайте в материале «Концерты в Москве и тур по Татарстану: внучка Мусы Джалиля — о фестивале «Поэт и музыка».
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