Ода родному языку: цирк Казани растрогал зрителей премьерой по Тукаю «На Сенном базаре»

В Казанском цирке с успехом прошел предпоказ постановки «На Сенном базаре» ― театрально-циркового шоу, основой для сюжета которого стали персонажи и произведения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Первыми постановку смогли увидеть учащиеся татарских гимназий, школ «Адымнар», олимпиадники по татарскому языку и истории, кадеты из школы имени Бориса Кузнецова, участники Детского оркестра, детской театральной студии «Апуш», финалисты конкурса Всероссийского фестиваля поэзии Тукая, дети участников специальной военной операции и так далее.

Официальная премьера шоу состоится вечером.

Презентуют постановку публике именно 26 апреля неспроста: в этот день отмечается День родного (татарского) языка и 138 лет со дня рождения Габдуллы Тукая. Шоу, как уже успели оценить первые его зрители, получилось не просто зрелищным продуктом на стыке театра, эстрады и циркового искусства, но и одой родному языку поэта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сцена Сенного базара начинает представление. А дальше сюжет смещается в сны Тукая, где оживают его персонажи, а также появляется вполне реальная и исторически существовавшая возлюбленная Зайтуна. Клоуны, дрессированные собаки, лошади, воздушные гимнасты, силач, а также драматические актеры и народная любимица ― сладкоголосая Эльмира Калимуллина. В постановке задействованы ученики Детской цирковой школы и балетная труппа Казанского цирка.

Поставил шоу известный казанский режиссер, художественный руководитель и главный режиссер Театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Сам он в преддверии премьеры охарактеризовал постановку как фантазию, не претендующую на биографичность и историческую достоверность в отношении Тукая.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роль Тукая 26 апреля и до конца месяца исполняет лауреат «Золотой маски», известный танцор и балетмейстер Нурбек Батулла. В другом составе, при показах постановки в мае, поэта сыграет актер театра Камала Артур Шайдуллин. Эльмира Калимуллина предстает в образе возлюбленной Тукая.

Народная артистка Татарстана и «Серебряный голос России», открытие телепроекта «Голос» первого сезона, без дублеров участвует во всех показах постановки. А проходить они будут по несколько раз в день до 5 мая. Певице пришлось побороть свой страх и научиться петь на раскачивающихся цирковых качелях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восторг зрителей вызвал дрессированный попугай, облетающий амфитеатр по кругу. Поволноваться заставили воздушные гимнастки, перепрыгивающие с одной раскачивающейся качели на другую, и акробаты, удерживающиеся на гибких тонких «мостках». Лиричное восхищение охватывало зрителей, когда звучал голос Эльмиры Калимуллиной.

Спектакль поставлен на татарском языке, но для русскоязычных зрителей транслируются субтитры с помощью бегущей строки. В шоу на родном языке Тукая звучат его стихи, а также диалоги персонажей и песни.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завершается постановка песней «И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!» ― положенным на музыку стихотворением Габдуллы Тукая. Первые его строчки в переводе на русский язык Семена Липкина звучат так:

Родной язык, святой язык.

Отца и матери язык!

Как ты прекрасен! Целый мир

В твоем богатстве я постиг!

Качая колыбель, тебя

Мне в песне открывала мать.

А сказки бабушки потом

Я научился понимать.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зрители, услышав первые ноты знакомой и знаковой мелодии, вставали с мест, чтобы с особым почтением слушать гимн, прославляющий татарский язык, и подпевать.