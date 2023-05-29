«Очищено 22 млн квадратных метров улиц»: в Казани подвели итоги санитарного двухмесячника

Более 22 млн квадратных метров улиц и 5,8 тыс. дворовых территорий были очищены от мусора в ходе санитарного двухмесячника, который стартовал с начала апреля в татарстанской столице. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Он напомнил, что 1 июня завершается санитарный двухмесячник по очистке города. За это время организациями, предприятиями и неравнодушными горожанами была проделана большая работа.

«Очищены улицы площадью более 22 млн квадратных метров, зеленые зоны вдоль дорог площадью 11 млн квадратных метров, более 5800 дворовых территорий. Площадь очищенных парков и скверов составила более 500 гектаров», — рассказал Саляхутдинов.

Кроме того, очистке подверглись ограждения безопасности на дорогах длиной 110 км, приведены в порядок более 800 остановочных павильонов, ликвидированы 85 несанкционированных свалок и навалов мусора.

Его слова дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что результаты санитарного двухмесячника в столице видны невооруженным глазом для самих горожан.

«Казань, благодаря работе и поддержке нашей республики, заняла первое место в номинации за лучшую экологическую практику на республиканском этапе конкурса „Эковесна“ в рамках федерального проекта „Экология“», — заключил Ильсур Метшин.

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков доложил, что в санитарно-экологическом двухмесячнике в Татарстане приняли участие 688 708 человек.