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Почти 700 тыс. человек стали участниками санитарного двухмесячника в Татарстане
В санитарно-экологическом двухмесячнике в Татарстане приняли участие 688 708 человек. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства рассказал министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.
Он отметил, что мероприятие стартовало в первый день апреля и в течение двух месяцев жители республики, муниципальные образования, природоохранные службы, предприятия и организации активно подключились к работе по наведению порядка.
Шадриков доложил, что в экоакциях было задействовано более 18 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено 520 тыс. кубометров отходов, муниципалитеты высадили 650 тыс. деревьев и кустарников.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил награды муниципальным образованиям и городским округам по итогам санитарно-экологического двухмесячника. Казань признана лучшим муниципальным образованием республики в категории «Городские округа», на втором месте — Набережные Челны, сообщается на сайте Правительства.
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