«Оцифровать душевную боль и восторг»: Мухаметшин обозначил задачи в Год цифровизации

Республика Татарстан занимает передовые позиции по реализации национального проекта «Цифровая экономика». На коллегии Министерства юстиции РТ председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поручил обеспечить более легкий доступ к юридической документации и законам.

«По нацпроекту „Цифровая экономика“, вы, Рустем Ильдусович, наверняка в передовиках по Российской Федерации, — отметил Мухаметшин, обращаясь к министру юстиции Рустему Загидуллину. — Нам сам Бог велел в Год цифровизации, объявленном в Татарстане Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, всем ведомствам, включая Министерство культуры, заняться цифровизацией. Я им так и сказал: оцифровать пенсию, оцифровать душевную боль, восторг и другие вещи».

«А если серьезно — необходимо обеспечить более легкий доступ к юридической документации и законам, — поручил Фарид Мухаметшин. — И самим оперативно контролировать ход прохождения всех этих процедур в Республике Татарстан. Сейчас всем этим республика активно занимается».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Главными целями проектов стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, сроки достижения поставленных целей были скорректированы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году татарстанцы смогут участвовать в заседаниях мировых судов по видеосвязи.