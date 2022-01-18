В 2022 году татарстанцы смогут участвовать в заседаниях мировых судов по ВКС

В этом году в Татарстане внедрят новые цифровые возможности в работу мировых судов. Жители республики смогут подавать заявления и участвовать в заседаниях онлайн. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он напомнил, что мировые суды рассматривают в том числе бракоразводные процессы, гражданские иски, имущественные споры и другие дела.

«В 2022 году появится возможность подать заявление в мировой суд электронно. Истец и ответчик могут проживать в разных городах. Поэтому в рамках этого проекта будет возможность не только удаленно подать заявление, но и участвовать в заседании в режиме видеоконференции (ВКС)», — пояснил глава Минцифры РТ.

По словам Хайруллина, нововведение заметно повысит комфорт для участников таких судебных разбирательств.