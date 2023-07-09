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Руc Тат
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Происшествия 9 июля 2023 11:59

Очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста

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Очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста. Видеозапись появилась в местных телеграм-каналах.

На кадрах видно, как мощный вихрь поднимается от поверхности земли к небу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.

#Крым
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