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Очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста
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Очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста. Видеозапись появилась в местных телеграм-каналах.
На кадрах видно, как мощный вихрь поднимается от поверхности земли к небу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.
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