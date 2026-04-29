«Люди помогают, как могут»: участники СВО поблагодарили челнинцев за поддержку

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Набережных Челнов в зону специальной военной операции. Вместе с волонтерами груз на передовую повезли сами военнослужащие – те, кто сегодня держит линию фронта.

Среди них – боец с позывным Турист. Он приехал в Челны из Волгограда вместе с товарищем, чтобы лично забрать шефскую помощь для своего подразделения. Настрой, говорит, боевой.

«Ничего страшного. Победа по-любому будет за нами. Люди помогают, как могут. В Набережные Челны приехали – очень тепло встретили. Мне прямо понравился город, в первый раз тут», – делится он.

Рядом – военнослужащий с позывным Шолох из Ставропольского края. Контракт он подписал в 2022 году. Решение принял без колебаний – «Родина позвала». Сегодня он говорит не о себе, а о поддержке, которую чувствуют бойцы.

«Хочу выразить огромную благодарность жителям Набережных Челнов, мэрии. Спасибо за такую большую гуманитарную помощь. Победа будет за нами», – говорит он.

Эта помощь – результат общего труда. К сбору подключились горожане, предприниматели, школьники, волонтеры. В коробках – не только необходимое, но и то, что греет душу.

С самого утра в городе кипела работа. Волонтеры пекли треугольники и чак-чак – угощения, которые ассоциируются с домом и Татарстаном. «Все делали сами – и мясо, и начинку», – рассказывают участницы. В дорогу бойцам подготовили десятки килограммов сладостей, домашнюю еду, продукты, чтобы в пути можно было остановиться и перекусить.

Школьники тоже внесли свой вклад. Ученики, родители и педагоги Пушкинского пролицея собрали более 600 подарков – в каждом открытка, сладости и предметы первой необходимости. Детские послания бойцы берут с собой как оберег.

Основу груза составили строительные материалы, медикаменты, продукты питания. Помощь направлена в том числе для группировки «Север» и именных батальонов «Алга» и «Тимер».

Как отметил мэр города Наиль Магдеев, это уже четвертая отправка с начала года и 54-я – с начала специальной военной операции. Общий вес груза превышает 20 тонн.

Но, как признаются сами бойцы, самое ценное в этих посылках – не только вещи. Это ощущение, что за спиной есть надежный тыл.

«Когда знаешь, что тебя ждут и поддерживают, совсем по-другому держишься», – говорит Турист перед дорогой на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

