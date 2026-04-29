Очередной Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» примет Ульяновск

Молодежь Татарстана на форуме «Волга-Янцзы» в 2025 году

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

XI Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Ульяновске и объединит 300 студентов из РФ и КНР. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе.

Накануне в Ульяновске под руководством заместителя полпреда Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума. Договоренность о его проведении была достигнута на пятом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в мае прошлого, 2025 года. Сопредседателями того мероприятия были полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

В заседании оргкомитета приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских и представители региональных органов власти. Участники встречи обсудили концепцию программы мероприятий и организацию работы дирекции форума.

«Форум организуется для представителей студенческой молодежи, которые участвовали или участвуют в российско-китайских программах студенческих обменов, изучают китайский или русский языки, проходили стажировки или обучение в вузах КНР или России (для китайской молодежи), являются слушателями программ двойных дипломов, участвовали в совместных научно-образовательных проектах, а также интересуются культурой и искусством России и Китая», – напомнил на заседании Олег Машковцев.

При этом 2026 и 2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Программа форума будет включать посещение ведущих вузов Ульяновской области, форсайт-сессию «Молодежный взгляд в будущее», «Выставку регионов ПФО», а также тематические дни России и Китая.

Заместитель полпреда предложил запланировать создание молодежными делегациями арт-объекта в память о форуме. В 2024 году участники форума создали граффити «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» на набережной Волги в Саратове.

Предполагается, что в ХI Российско-Китайском молодежном форуме в Ульяновске примут участие не менее 300 студентов из вузов Приволжья и высших учебных заведений китайских провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, а также города центрального подчинения Чунцин.

Десять лет назад, в 2016 году, в Ульяновске состоялось первое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В 2021 и 2023 годах Ульяновская область выступала организатором и соорганизатором Российско-Китайский молодежный форум в онлайн-формате.