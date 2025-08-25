Молодежь Татарстана приняла участие в форуме «Волга-Янцзы»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Завершился юбилейный X Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы», в котором приняли участие более 600 студентов из вузов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы в Китае. Делегация Татарстана насчитывала 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Основной задачей форума было укрепление двусторонних связей, развитие молодежной дипломатии и формирование платформы для совместных образовательных, культурных и инновационных инициатив, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Заместитель представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что мероприятия формата «Волга-Янцзы» способствуют укреплению российско-китайских отношений, развитию культурного обмена и взаимного доверия между странами.

Форум предоставил участникам возможность познакомиться с историей, культурой, искусством, литературой и инновациями обеих стран в рамках тематических дней – «День России» и «День Китая». Президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов сообщил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова татарстанская молодежь активно участвовала в мероприятиях форума, выступала на круглых столах, делилась опытом молодежной политики, проводила мастер-классы и творческие номера.

По его словам, подобная практика способствует дальнейшему укреплению взаимодействия между странами, развитию новых проектов и студенческого обмена.

Программа форума включала экскурсии по Чунцину: посещение зоопарка, Музея истории революции Хунъянь, Выставочного центра городского планирования, Музея Трех ущелий, культурно-туристического квартала Тяньшэнчэн, водопада Ваньчжоу, а также участие в шоу дронов.

В рамках официальной части российские и китайские студенты возложили венки к могилам советских воинов в парке Элин и к могиле летчика-героя Григория Кулишенко.

Форум завершился подведением итогов и демонстрацией творческих номеров коллективов России и Китая.