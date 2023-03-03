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Очередной циклон принесет в Татарстан потепление и мокрый снег
Завтра, 4 марта, погоду на территории Татарстана будут определять фронты очередного циклона, идущего из Северной Атлантики. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, будет идти небольшой снег, днем местами — с мокрым снегом. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 3 до 8 градусов ниже нуля (в столице РТ — от -4 до -6). В дневные часы воздух прогреется до -2, +1 градуса (в Казани — до -1, +1).
Как ранее сообщал «Татар-информ», по предварительным данным метеорологов после теплых выходных новая неделя в республике начнется со слабоморозной погоды и небольших осадков.
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