Очередной циклон принесет в Татарстан потепление и мокрый снег

Завтра, 4 марта, погоду на территории Татарстана будут определять фронты очередного циклона, идущего из Северной Атлантики. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, будет идти небольшой снег, днем местами — с мокрым снегом. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от 3 до 8 градусов ниже нуля (в столице РТ — от -4 до -6). В дневные часы воздух прогреется до -2, +1 градуса (в Казани — до -1, +1).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по предварительным данным метеорологов после теплых выходных новая неделя в республике начнется со слабоморозной погоды и небольших осадков.