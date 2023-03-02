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На выходных в Татарстане вновь потеплеет до +1 градуса
После небольшого похолодания в Татарстане вновь ожидается потепление, предупреждает Гидрометцентр РТ.
В пятницу, как сообщал ранее «Татар-информ», в республике похолодает до −17 градусов, однако на выходных — 4 и 5 марта — ожидается потепление. Прогнозируются снег и мокрый снег. Температуры воздуха ночью будут находиться в пределах 2–8 градусов со знаком минус, а днем составят от −2 до +1 градуса.
Предварительно, новая неделя начнется со слабо морозной погоды и небольших осадков. Ночью ожидается от −3 до — 8 градусов, а днем — от −1 до −4.
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