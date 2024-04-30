«Очень здорово»: пассажиры первого рейса из Якутска в Казань поделились впечатлениями

Фото: «ЯСИА»

29 апреля открылось прямое авиасообщение между Казанью и Якутском. В числе первых пассажиров, вылетающих в столицу Татарстана, была делегация из 16 якутских школьников. Об этом пишет «ЯСИА».

Руководитель группы Альбина Сыромятникова рассказала, что дети давно мечтали побывать в Татарстане и прямое авиасообщение стало удачным стечением обстоятельств.

«Очень здорово, что появился такой рейс. У нас будет профориентационный и ознакомительный тур, которого дети ждали очень давно. В 8-м классе летали в Москву и Санкт-Петербург и хотели к 10-му классу посетить Казань, и вот так совпало, что появился рейс, которым мы и воспользовались», — поделилась Сыромятникова.

Первый самолет по авиационной традиции встретили водяной аркой.

Фото: «ЯСИА»

«Маршрут не сложный и нам знакомый. Ранее мы выполняли рейсы в Якутск, правда, давно у вас не были. Первый полет прошел хорошо. Порадовала отремонтированная полоса, стала гораздо ровнее. Посадка прошла мягко, никто даже не проснулся», — рассказал командир судна Валерий Севастьянов.

Своими впечатлениями от полета поделилась Ольга Ахмадулова, которая не была в Якутске 30 лет.

«Прилетели прекрасно. Посадка была мягкой, сказала экипажу спасибо. 30 лет не была на родине, очень жду нового знакомства с Якутском, хочу посмотреть, как он изменился», — сказала пассажирка.

Рейсы на Boeing 737-800 будут совершаться два раза в неделю. Из Якутска в Казань самолет будет летать по понедельникам и четвергам, вылет из Якутска в 12:20, прилет в Казань в 12:40 по местному времени.