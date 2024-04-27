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В майские праздники откроется прямой рейс из Казани в Якутск
В майские праздники начнет летать самолет из Казани в Якутск, следует из данных авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Как уточнили в пресс-службе казанского аэропорта, длительность перелета займет около 6 часов, рейсы из Казани в Якутск будут выполняться по средам и воскресеньям с 28 апреля (вылет из Казани в 23:15, прилет в Якутск в 11:10 по местному времени).
При этом на сайте самого авиаперевозчика продажа билетов на 28-е число закрыта, также почти распроданы билеты на следующие рейсы.
Из Якутска в Казань самолет будет летать по понедельникам и четвергам, вылет из Якутска в 12:20, прилет в Казань в 12:40 по местному времени.
Первым прямым рейсом из Якутска в Казань 29 апреля прибудет группа студентов, которые познакомятся с городом, сообщили в «Сахамедиа».
Ранее планировалось, что в весенний период полеты будут выполняться на воздушном судне типа Boeing 737-800, далее, с июня 2024 года, пассажиров Nordwind будут перевозить на широкофюзеляжном Airbus А330-200.
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