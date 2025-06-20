«Очень поддерживает, когда о нас пишут»: в Казани наградили авторов произведений об СВО

Трогательные и искренние произведения, пробирающие до глубины души, – так оценило работы победителей конкурса «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» жюри. Писатели, журналисты, учителя и многие другие подали свои заявки на конкурс. Они пишут повести, рассказы и стихи об участниках СВО, пропуская через себя каждую строчку непростых историй с передовой.





Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан наградили победителей открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

136 заявок из 26 районов Татарстана и других регионов страны

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан наградили победителей открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом».

Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Работы принимались с 12 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Конкурс собрал 136 заявок из 26 районов Татарстана, включая Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Арск и многие другие населенные пункты республики. Помимо местных участников свои работы представили авторы из Москвы, Удмуртии, Ульяновской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Работы принимались в пяти номинациях на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк» и «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу».

В состав конкурсной комиссии вошли 22 специалиста, среди которых были представители Российского книжного союза. Председателем комиссии был избран директор ГТРК «Татарстан», член Правления Союза писателей Татарстана Фирдус Гималтдинов.

Торжественная церемония награждения началась с выступления финалиста шоу «Ты супер!» Владимира Скрипаля, который исполнил песню «Джалиль» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пишут для того, чтобы история победы, мужества и патриотизма была близка нашим детям»

Торжественная церемония награждения началась с выступления финалиста шоу «Ты супер!» Владимира Скрипаля, который исполнил песню «Джалиль».

Награду победителям в номинации «Повесть» вручила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Награду победителям в номинации «Повесть» вручила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На мой взгляд, сегодня крайне важное, значимое событие для Республики Татарстан. Оно происходит в самом центре Казани, в центре смыслов – Национальной библиотеке республики. Перед нами на сцене был молодой человек, который проникновенно исполнил произведение, впервые прикоснувшись к татарскому языку, впервые познав его мелодику, звучание, он передал историю сложнейшего периода нашей страны и великого героя, поэта Мусы Джалиля. Сегодня мы часто думаем о том, как мы жили раньше, как мы живем сейчас, и о том, как сегодня наши парни обороняют нашу страну. Дорогие друзья, я вам очень признательна и благодарна за участие в этом конкурсе. Участвовали в нем жители Татарстана и других регионов. Важно, что мы сегодня с вами получили участников, которые пишут для того, чтобы история победы, мужества и патриотизма была близка нашим детям, чтобы они понимали, что сегодня происходит в мире взрослых людей, ответственных за страну», – отметила она.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев вручил награды победителям номинации «Рассказ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы хотели, чтобы этот конкурс стал настоящим событием в писательской жизни»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев вручил награды победителям номинации «Рассказ».

«Хочется сказать спасибо тем, кто принял участие в этом конкурсе. Мы долго думали о том, как организовать его, чтобы он стал настоящим событием в писательской жизни. Это было непросто, но в итоге очень хорошо получилось. Мы получили хороший отклик от писательского сообщества, проба пера была и у журналистов. Как известно, каждый журналист стремится делать большие форматы. Хотелось отметить, что первые места получили люди, которые искренне описывали трагедии, чувства, которые испытывали в отношении близких людей. Получился очень искренний и чувственный конкурс. Наверное, нам предстоит еще долго осмысливать то, как изменила нашу жизнь специальная военная операция», – поделился он.

Айдар Салимгараев: «Хотелось отметить, что первые места получили люди, которые искренне описывали трагедии, чувства, которые испытывали в отношении близких людей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев отметил – надеется, что конкурс будет проходить и дальше.

«Я надеюсь, Лейла Ринатовна, мы будем возвращаться к этой теме, вместе с вами пробовать снова. И даже если кто-то не смог стать первым и самым лучшим, у них будет возможность подкачать свои навыки и снова принять участие. Мы будем продолжать этот конкурс, думать вместе о том, как мы с вами живем. “Герои рядом” – это не только то, что касается СВО. Героизма требует все, что происходит рядом с нами. Еще раз спасибо за участие», – заключил руководитель агентства.

Поздравил победителей в номинации «Поэма или цикл стихотворений» председатель конкурсной комиссии Фирдус Гималтдинов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это очень сильные произведения, которые пробирают до глубины души»

Поздравил победителей в номинации «Поэма или цикл стихотворений» председатель конкурсной комиссии Фирдус Гималтдинов.

«Будучи председателем конкурсной комиссии, я прочитал все те работы, которые прошли на финальный этап. Конечно, это очень сильные произведения, которые пробирают до глубины души. 90% работ – это личные истории. Они очень сильны своим влиянием на осознание того, что мы сейчас все вместе переживаем. История конкурса разворачивалась у меня на глазах. Айдар Салимгараев со свойственным ему энтузиазмом подошел к делу – наверное, поэтому есть результат», – рассказал он со сцены.

Фирдус Гималтдинов поделился, что было много скептиков, которые выражали свои сомнения относительно конкурса.

Фирдус Гималтдинов: «Могу точно сказать – если бы не было этого конкурса, не было бы такого количества произведений на русском и татарском языках, посвященных теме СВО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Говорили, что не с чем будет работать, не из чего будет выбирать. Было такое. Но реальность показала, что пришли очень достойные работы, и я надеюсь, что они дойдут до массового читателя в сборниках и других существующих формах. Только вчера на этой сцене мы обсуждали то, в каких условиях мы живем и куда нам дальше двигаться. Сюда приехал большой десант писателей в рамках проекта “Культурный десант 45/25”. Надеюсь, эта символика двух пятерок будет значимой и 2025 год будет годом Победы, как 1945-й», – сказал председатель конкурсной комиссии.

Также он поблагодарил директора Национальной библиотеки РТ Мадину Тимерзянову.

«Здесь в режиме нон-стоп проводят такие мероприятия и принимают гостей. И, конечно, и нам, и участникам очень приятно на таких намоленных площадках получать призы. Мы ждем следующего конкурса. Я думаю, участников будет еще больше. Могу точно сказать – если бы не было этого конкурса, не было бы такого количества произведений на русском и татарском языках, посвященных теме СВО. Это большой стимул, конкурс нужно продолжать, а всех участников я поздравляю с победой», – поделился Фирдус Гималтдинов.

Александр Аввакумов: «Я хорошо знаком с этой темой. Это не просто, но выгорания у меня нет. Меня заряжают мои читателей» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я написал о командире разведгруппы, которая ушла в тыл врага и практически полностью погибла»

В номинации «Повесть» на русском языке первое место занял казанский писатель Александр Аввакумов с работой «Обратной дороги нет».

«Изначально я представил на конкурс роман, но мне сказали, что такой номинации нет, пришлось сокращать – так и получилась моя повесть. С 2014 года я дважды в составе добровольческого отряда ездил на Донбасс, лично был знаком с героями, которых уже нет. Я выступал перед бойцами, в госпиталях, читал стихи, рассказывал о своих книгах и о героях, о которых я пишу. В октябре прошлого года я снова поехал туда, после чего написал о командире разведгруппы, которая ушла в тыл врага и практически полностью погибла», – поделился писатель.

Александр Аввакумов рассказал, что написал больше 40 книг, и больше половины из них о войне.

«Я хорошо знаком с этой темой. Это не просто, но выгорания у меня нет. Меня заряжают мои читатели», – отметил он.

Лилия Нургалиева: «Я не находила себе места, когда сыновья находились в горячих точках. Поэтому я понимаю, насколько важно писать на тему СВО – поддерживать бойцов и их родных» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Историю я пропустила через себя, ведь все трое моих сыновей – военные»

Журналист кукморской газеты «Трудовая слава» Лилия Нургалиева заняла первое место с очерком на татарском языке «Сын Отечества».

«Я написала про старшего лейтенанта Фаиля Шакирова, который сейчас находится на СВО. Он мой земляк, мы хорошо знакомы. Его историю я пропустила через себя – по-другому не могла, ведь тема для меня очень близка: все трое моих сыновей – военные», – рассказала она.

Двое сыновей Лилии Нургалиевой являются ветеранами боевых действий: один служил в Дагестане пять лет, второй на границе Белгородской области как раз, когда началась СВО. Третий еще учится на втором курсе.

«Я не находила себе места, когда сыновья находились в горячих точках, ждала от них хоть каких-то вестей. Поэтому я понимаю, насколько важно писать на тему СВО – поддерживать бойцов и их родных», – поделилась журналист.

Расул Таспенов рассказал, что работа писателей и журналистов вносит большой вклад в поддержку тех, кто находится на передовой, и тех, кто уже вернулся домой Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Гостями мероприятия сегодня стали участники СВО. Расул Таспенов рассказал, что работа писателей и журналистов вносит большой вклад в поддержку тех, кто находится на передовой, и тех, кто уже вернулся домой.

«Безусловно, это важно – нужно, чтобы и в тылу люди изучали тему героизма. Порой то, что происходит на передовой, можно донести только благодаря журналистами и писателям. Конкурс очень актуален и способствует продвижению духовно-нравственных ценностей, патриотизма. Когда мы читаем эти материалы, нас это очень поддерживает. Нам интересно узнавать о том, что происходит на других позициях, как они там живут», – поделился Расул Таспенов.