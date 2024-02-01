«Очень много жалоб»: Рустам Минниханов раскритиковал работу общественного транспорта

От жителей Татарстана поступает много нареканий и жалоб по работе общественного транспорта. И тех действий, которые предпринимаются, недостаточно, заявил Раис республики Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Очень много жалоб. Много организационных вопросов. Общественным транспортом вы плохо занимаетесь. Все любят дороги строить, там видно, что сделано. А здесь-то ничего не видно, кроме проблем. Поэтому давайте усиливайте работу вместе с муниципалитетами. 40 минут автобус ждут – это же безобразие», – сказал руководитель региона.

Минниханов отметил, что в этом году муниципалитеты получат 119 пассажирских автобусов, и «они должны работать». Необходимо, по его словам, подобрать опытных водителей и повысить уровень обслуживания пассажиров.

Раис РТ поручил Миндортрансу оценить ситуацию с общественным транспортом отдельно по каждому району и городу. «У нас единственный путь – наладить работу общественного транспорта. Мы не сможем построить столько дорог на такое количество транспорта. Никаких дорог не хватит. Эта тема требует серьезной системной работы», – подчеркнул он.

До начала заседания коллегии Рустам Минниханов вручил муниципалитетам республики 40 пассажирских автобусов. До марта районы получат еще 79 единиц транспорта, о чем сообщал «Татар-информ».