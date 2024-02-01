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Рустам Минниханов вручил муниципалитетам Татарстана 40 пассажирских автобусов
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил муниципалитетам республики 40 пассажирских автобусов. Церемония прошла на площадке выставочного центра «Казань Экспо».
«Благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые вручаем районам. До марта еще 79 автобусов получим», — сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что в России выполняются большие объемы дорожных работ, крупные проекты реализуются в том числе и в Татарстане.
«Если в дорожном хозяйстве мы имеем серьезные вложения и решения, то по общественному транспорту есть много нареканий со стороны горожан. Автобусов или не хватает, или они уже изношены. Вторая проблема — комплектование кадрами и организация работы», — отметил он.
Раис РТ добавил, что Президент России Владимир Путин лично держит под контролем вопрос, связанный с общественным транспортом. Он поблагодарил руководство страны за поддержку в строительстве дорог и обновлении автобусов.
«Надеемся, что эти автобусы будут эффективно работать», — заявил Минниханов.
Он также попросил глав муниципалитетов контролировать обращения граждан по работе общественного транспорта.
В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта России Василий Десятков и глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.
Автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.
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