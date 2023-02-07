Александр Степанов: В Уфе было не то, в «Ак Барсе» прозвище Степа-татарин заслужил игрой

На хоккейном турнире «Кубок Дружбы – Дуслык» корреспондент «ТИ-Спорт» пообщался с одной из главных звезд «Ак Барса» Александром Степановым. Почему в Уфе «Степу-татарина» хотели переименовать в «Степу-башкира», откуда у него богатырская стать и что связывает игрока с большим теннисом, скрипкой и художественной гимнастикой – в эксклюзивном интервью.

Александр Степанов воспитанник столичного «Динамо», был в составе клуба чемпионом страны

Фото: dynamo.ru

«В Уфе хотели сделать из меня башкира – не прошло»

Ты воспитанник столичного «Динамо», был в составе клуба чемпионом страны, но больше всего ты отыграл в «Ак Барсе». Что для тебя значит казанский клуб?

Могу сказать, что это родная для меня команда. Начиная с того, что практически каждый год мы что-то в Казани выигрывали. Сам город и болельщики встретили меня очень тепло. Да, команда была на ходу, побеждала, были и сложности. Не всегда и все получалось, бывало, шли не на первом месте. Иной раз и за попадание в плей-офф боролись. Родная команда! Сейчас приезжаю сюда как домой. Приятно, что болельщики узнают на улице, с руководством клуба в хороших отношениях. И Казань, и «Ак Барс» очень много для меня значат.

Не забыл, как тебя прозвали казанские болельщики?

Помню, «Степа-татарин». Наверное, я единственный, кого так называли, татарином точно больше никого не называли.

Казанские болельщики прозвали его «Степа-татарин» Фото: ak-bars.ru

А в Уфе, когда играл в «Салавате Юлаеве», у тебя было какое-нибудь прозвище от фанатов клуба?

Они хотели назвать меня «Степа-башкир», но не прокатило, вторично. Имя нужно заслужить, а там была совсем другая ситуация, все не то. Вот в Казани «Степу-татарина» я заслужил своей игрой. Пользуясь случаем, низкий поклон всем болельщикам «Ак Барса».

Редкий случай по нынешним временам, за 20 лет профессиональной карьеры ты сыграл всего за пять команд. Домосед?

Вся моя карьера прошла в топ-клубах. В нормальных клубах всегда стараются оставить нужного игрока, а не поменять или выгнать. Тот же Александр Овечкин, игравший всего за два клуба в карьере, «Динамо» и «Вашингтон Кэпиталс». Играть нужно именно в тех командах, которые борются за первые места, оставаться там. Тем более там, где руководство и тренерский штаб меня оставляли. И мы выполняли свою задачу, приводили команду к первым местам. Мне кажется, и я, и команда были заинтересованы в сотрудничестве.

Как тебе видится уже с тренерской колокольни нынешний «Ак Барс»? Отчего не пошло у опытнейшего Олега Знарка и почему команда взлетела на первое место Востока с Зинэтулой Билялетдиновым?

Мне кажется, что команда хорошая, укомплектована хорошими игроками. Но у Знарка не получилось сделать из нее единый боевой коллектив. Чего-то не хватило, и дело в каких-то внутренних передрягах, а не в игровых моментах. Все переносится из раздевалки на лед, что-то здесь у него не получилось — сдружить ребят, сделать их единым кулаком.

«Вся моя карьера прошла в топ-клубах. Играть нужно именно в тех командах, которые борются за первые места, оставаться там» Фото: ak-bars.ru

«Дед с оглоблей по деревне хаживал»

А откуда у тебя эта богатырская порода? Видел в чемпионской раздевалке «Ак Барса» твоего отца, некогда входившего в сборную СССР по тяжелой атлетике, мировые рекорды ставил — такой же «шкаф». И дед по отцовской линии был такой же?

Конечно, деда помню. Боевой был, в деревне с оглоблей часто хаживал, да, такой же здоровый и невысокий, настоящий русский богатырь вологодский.

Я не поленился и нашел вес твоего новорожденного старшего сына, он в 2010-м родился: 4 килограмма 615 граммов с ростом 57 сантиметров. Династия степановских богатырей продолжается?

Да, младший родился в 2012 году в четыре с половиной кило, гены работают. Мы раскрываемся чуть позднее, а сила приходила в 16-18 лет. А небольшой рост добавляет устойчивости на льду при большом весе. Были времена, когда был спрос на высоких, под 190 см, хоккеистов. Потом правила изменились, ребята стали быстрее, средний рост чуть понизился. Я считаю, что средний рост для хоккея самый правильный, самый мобильный, у меня 174 сантиметра.

Раньше твой рабочий вес был 104 кг при росте 174, сейчас, вижу, побольше?

Да, плюс-минус 115 кило.

Сыновья оба хоккеем, понятное дело, занимаются. В какой школе – родной динамовской?

Нет. В «Крыльях Советов», где сам работаю старшим тренером молодежной команды. В «Динамо» не получилось, там сильная школа, тяжело попасть. Москва большая, тратить только на дорогу полтора часа для детей проблема, как и для меня. Сложно подстроиться под какой-то конкретный клуб. Сам с детьми занимаюсь редко, у каждого своя работа, я не любитель лезть в чужую работу, у них свой тренер. Если надо и просят что-то подсказать, я всегда готов. А так нет, каждый тренер знает, что и как делать.

«Сыновья занимаются в «Крыльях Советов», где сам работаю старшим тренером молодежной команды» Фото: hc-ks.ru

В регби, борьбу, тяжелую атлетику звали

С этого сезона в российской суперлиге по регби играет московское «Динамо». Неужели тебя при столь регбийной фактуре не приглашали в этот вид спорта?

Звали и в регби, и в борьбу, и в тяжелую атлетику. Молодой был, часть принимали за штангиста. А так батя никак не звал меня в свой вид спорта. Я даже в спортзал не ходил, отец запрещал! И у Билялетдинова в «Динамо», будучи молодым игроком, в тренажерный зал не ходил, отрабатывал броски с вратарями. Хватало внутренней силы от природы. Хотя, честно говоря, надо немножко заниматься. Помню, в «Динамо», когда Билялетдинов вернулся после работы из НХЛ, он и постоянно бегал вокруг базы, качал пресс, спину. Он в своем деле профессионал, всегда форму поддерживает. По нему видно, что он следит за собой, старается правильно питаться.

Ты играл в Казани, играл в Уфе. Не было разницы в настрое на главный матч сезона против соседей, сейчас это называется «Зеленое дерби»?

Это как «Динамо» со «Спартаком» в Москве рубятся, на таком же уровне. Разве что здесь болельщиков поменьше, чем в Москве, не такая мощная торсида. Города разные. Эти дерби всегда интригующие, какой бы состав ни играл. Всегда напряженные игры, как правило, без больших счетов вроде 10:0, точнее, это большая редкость, когда все залетает или не пошла игра у вратаря. В основном это принципиальные, боевые матчи с интригой. Что в Казани, что в Уфе настрой на главного соперника всегда одинаково похожий, принципиальный, похоже на плей-офф. Всегда получается более быстрый и агрессивный хоккей при полных трибунах, будут петь болельщики обеих команд, стучать в барабаны. Уже при выходе на лед настрой сразу становится максимальным.

«Что в Казани, что в Уфе настрой на главного соперника всегда одинаково похожий, принципиальный, похоже на плей-офф. Всегда получается более быстрый и агрессивный хоккей при полных трибунах» Фото: hcsalavat.ru

«Не выдержал я…»

Проверим твою память на даты. 8 января 2008 года. Казань, «Татнефть-Арена». Вспомнил?

Да, конечно, я помню, семь матчей дисквалификации получил после игры с челябинским «Трактором» (7:5), рекорд по штрафу заработали (378 минут). На следующий день мне из Америки из Баффало позвонил Максим Афиногенов. Говорит: «Степ, что там у вас случилось? С утра включаю телевизор, показывают Россию, КХЛ. Никогда не показывали наш хоккей, а тут целый день!» Да, говорю, у нас тут такое произошло, подрались…

И что тебе помнится из того побоища?

Сидели мы с Гришей Шафигуллиным на скамейке штрафников. Команда наша втроем оборонялась против шести челябинцев, сидели, переживали. Было добивание, ударили клюшкой нашего вратаря Мику Норонена, игрока гостей, конечно, тут же толкнули на борт. И понеслась... Сидя на скамейке штрафников, увидел, как игрок «Трактора» Денис Баев бросил на лавку «Ак Барса» наш свитер. А на нем флаг Татарстана, и для меня форма была символом и честью моего клуба, города, республики. Ты же спортсмен, ну подрался и все, а тут шоу захотел получить. Ну и получил, не выдержал я, выскочил на лед.

Получил в итоге семиматчевую дисквалификацию. Клуб пошел мне навстречу, оплатил штраф за дисквалификацию на пять матчей, отсидел в запасе только две «несгораемые» игры. Если бы сейчас случилось такое же, я бы вновь вышел на лед. Есть какие-то границы в хоккее, за которые ты не имеешь права выходить. Еще и тренер гостей Андрей Назаров выпустил своих игроков на лед. Тут мы с Гришей продолжили, вот так и получился на тот момент самый грубый матч в КХЛ. Болельщики ходят на хоккей, им было в кайф такое зрелище. Но ведь в драке можно получить травму. Было дело, в матче «Авангард» – «Ак Барс» Сашка Свитов кость лицевую сломал Лехе Емелину. Пришлось имплантат вставлять. Даже не знали, что у него такая серьезная травма. Но там все обошлось, и замяли. Поэтому КХЛ и НХЛ борются против грубости при помощи огромных штрафов. От этого, драк, хоккей уходит.

Не могу не спросить про твоего одноклубника по чемпионскому «Динамо» 2005 года Пашу Дацюка, он в Детройт уехал из «Ак Барса». Чем тебе запомнился этот «волшебник», как его прозвали в НХЛ?

Могу сказать, что Паша – это огромнейший профессионал с большой буквы, нестандартный парень, порядочный человек в жизни, принимающий нестандартные решения на льду. Может обыграть на месте. А посмотришь на него на земле – одно плечо выше другого, ноги тоже разной длины, идет прихрамывая, ну никак не подумаешь, что это прекрасный хоккеист. Он всегда приходил до начала тренировки, разминался, последним уходил с тренировки. Не зря его прозвали в Америке волшебником, вроде бы отбираешь у него шайбу, а она снова у него. Паша уникальная личность, это лучший центральный нападающий в последнее время в нашей стране. Мы с ним одного поколения.

«С женой познакомились в Казани, ее на игру «Ак Барса». Так и начались наши отношения, стал ухаживать за Алиной. Пацаны родились в Казани, дочка уже в Москве» Фото: hc-ks.ru

Жену впервые увидел на концерте в «Корстоне»

Отойдем от хоккея. Как самая красивая скрипачка Казани Алина познакомилась со «Степой-татарином»? Такие разные сферы деятельности…

Да она и не знала ничего про хоккей в тот момент, когда я пригласил ее на игру «Ак Барса»! Пришла с подругой, болела за одну команду, воротами поменялись, она продолжила болеть за ту же сторону, не хозяйскую. Нам забили, а она радовалась, подруга ей: «Ты чего? Мы же болеем за эту команду!» Смешная ситуация была. А познакомились мы в наш выходной. Пошли с Ильей Никулиным в «Корстон» на концерт, увидел там Алину, она играла на скрипке в дуэте с подругой. «Экстрим» назывался арт-дуэт, там и Жанна Фриске выступала. Популярный был дуэт.

У меня тогда в Казани уже было много друзей и знакомых, билеты мне делали. Вот и решил – давай познакомимся, пригласил на хоккей, так и начались наши отношения, стал ухаживать за Алиной. После чего в Казани она родила мне двоих пацанов, дочка родилась уже в Москве. 5 февраля дочке исполнилось три годика. Весело у нас дома.

Что тебе ближе – женский большой теннис или художественная гимнастика? Ты понял, что речь идет о Насте Мыскиной, ее часто видели в «Татнефть-Арене» на матчах «Ак Барса», и Яне Батыршиной, с которой, говорят, у вас дело уже к свадьбе шло…

Просто дружили, общались. Девчонки-гимнастки из сборной России тоже жили на динамовской базе в Новогорске, познакомились, дружили-общались, так с Яной и познакомились. Да, все думали, что после двух лет отношений дело у нас к свадьбе идет, я считал, что еще рано: карьера, переезды. Может, поэтому и не пошло дальше. Тяжело, когда такие расстояния, вот и Настя по всему миру ездила, у меня постоянные игры, тяжело было. Один месяц в году мог уделить время каким-то отношениям. Да, были моменты, она прилетала, но график у нее был тяжелый, боролась за первую ракетку мира. Я болел за нее в отпуске в Париже на финале «Роллан Гаррос». Так познакомил своего друга Макса Афиногенова с другой теннисисткой — Леной Дементьевой, трое детей у них теперь растут. Мы с ним болели в Париже, переживали за наших девчонок. Классное время было.

«Когда ты главный тренер, то сам отвечаешь за результат, для меня это очень интересная работа, а главное – полезная. И не хочу останавливаться на молодежной команде, хочу расти вверх» Фото: hc-ks.ru

«Хочу расти как тренер»

Вернемся к хоккею. Ты главный тренер «Крыльев Советов», играющих в МХЛ. Какие перспективы у этого славного клуба, чьим воспитанником является твой партнер по нападению «Ак Барса», президент КХЛ Алексей Морозов?

После завершения игровой карьеры работал в родном «Динамо» с молодежью в штабе Владимира Крикунова. Но потом захотелось поработать самостоятельно, я всегда был самостоятельным, всегда хочется высказывать свое мнение. Вот и решил. Морозов мне предложил: «Давай, Сашка, начни». Начал. Для меня это большой опыт, большая практика. Когда ты главный тренер, то сам отвечаешь за результат, для меня это очень интересная работа, а главное, полезная. И не хочу останавливаться на молодежной команде, хочу расти вверх. Стремлюсь к этому, думаю, пойду вверх. Вот оончил с красным дипломом школу тренеров, поэтому только вперед и только наверх.

Чемпионом России ты становился с Крикуновым и Билялетдиновым. Чья тренерская метода тебе ближе?

Динамовская школа, оба тренера являются ее представителями, я сам динамовец. Есть преемственность поколений что у игроков, что у тренеров. Владимир Воробьев, Крикунов, Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Билялетдинов, из молодых Алексей Кудашов — это все свои воспитанники, целая плеяда. Есть что-то похожее у обоих моих наставников, система похожая, конечно, отличия тоже есть, они разные люди. Общее — хорошее физическое состояние, работа, надежная оборона, агрессивная атака, все это всегда было у «Динамо». Все это я впитал, почерпнул с детства с динамовской школы.

Что посоветуешь бывшему одноклубнику по «Ак Барсу» Данису Зарипову? Он младше тебя на два года, но у него действующий контракт с казанским клубом, однако с ноября он не играет.

Все равно возраст берет свое. Данис отличный игрок, профессионал, мне кажется, он свое отыграл. Ему нужно оставаться в клубе и передавать свои знания. Жизнь идет, время уходит, возраст сказывается, все мы становимся немного медленнее, теряем скорость, новое поколение растет, оно быстрее, не сказать что сильнее. Хоккей игра быстрая, надо давать дорогу молодым. Пожелаю Заре удачи.

А ты пробовал его клюшки «Заряд»?

Пробовал. Клюшка на уровне, бизнес Даниса развивается. Я знаю, что мои ребята из «Крыльев Советов», не все, но многие, играют клюшками Зарипова. Они довольны. Данис хорошо знает, что нужно хоккеистам, это его дело, он профессионал во всем. Главное, знает, какой хорошей и правильной должна быть хоккейная клюшка. Обеспечивает Россию! Что очень важно в связи с западными санкциями, выходит на мировой уровень. Знаю точно, что скоро в каком-то будущем мы увидим отечественную экипировку для хоккея на уровне лучших мировых образцов. Заря тут старается, молодец. У него в Татарстане есть много козырей и хорошая поддержка. Мы дружим, уверен, что у него все получится.